Traffic Challan से बचने की सबसे आसान Trick, बस फोन में डाउनलोड करना होगा छोटा-सा ऐप

Digilocker App Kaise Use Kare: चाहे आपके पास कार हो, चाहे बाइक या स्कूटर; सड़क पर वाहन चलाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होने अनिवार्य है. ट्रैफिक पुलिस कभी भी आपसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और पॉलुशन के डॉक्यूमेंट मांग सकती है. अगर आपके पास इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं है तो आपका चालान कट जाएगा. हालांकि आप सिर्फ एक मोबाइल ऐप की मदद से इस तरह के ट्रैफिक चालान से बच सकते हैं. जब भी ट्रैफिक पुलिस आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आपको बस यह ऐप दिखाना होगा, और आप चालान से बच जाएंगे.

Digilocker App क्या है?

हम जिस ऐप की बात कर रहे हैं उसका नाम डिजीलॉकर है. इस ऐप को भारत सरकार ने जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन रखने के लिए लॉन्च किया था. इस ऐप के जरिए आप ड्राइविंग लाइसेंस, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही नहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज भी सुरक्षित रख सकते हैं. इस ऐप में इन दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी सेव हो जाती है, जिसे हम जरूरत पड़ने पर दिखा सकते हैं और इन्हें वैलिड भी माना जाएगा. यानी अगर आपके फोन में यह ऐप मौजूद है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस समेत बाकी दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी रखने की जरूरत नहीं है.

कैसे काम करता है Digilocker

डिजीलॉकर ऐप आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ है, और यूजर को अपने दस्तावेज़ों को स्टोर करने के लिए 1GB क्लाउड स्टोरेज देता है. क्लाउड स्टोरेज सुरक्षित है. आपको डॉक्यूमेंट देखने के लिए ओटीपी वेरिफाई करना होता है. आइए जानते हैं डिजिलॉकर कैसे सेटअप करें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अपलोड कर सकते हैं:

How to Use Digilocker App

इस ऐप को आप Google Play Store या Apple ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

- अपना फोन नंबर, नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और अन्य डिटेल्स डालरकर साइन अप करें. 6 अंकों का OTP सबमिट करके अपना मोबाइल नंबर वेरिफाई करें.

- अब अपने लिए एक यूजरनेम और पासवर्ड बनाएं और अपना आधार नंबर रजिस्टर करें.

- अपना आधार नंबर सबमिट करने के बाद, फिर से एक OTP मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजा जाएगा. ओटीपी को वेरिफाई करें.

- आपका डिजिलॉकर सफलतापूर्वक चालू हो गया है और अब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

- 'होम' स्क्रीन पर जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का चयन करें.

- अब डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें. ऐप ऑटोमैटिकली आपका नाम और जन्म तिथि भर देगा.

- सीरियल नंबर दर्ज करें और 'Get Document' पर क्लिक करें. अब यह डॉक्यूमेंट डिजिलॉकर में सेव कर लें.

