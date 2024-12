2047 में भारत का सबसे खुशहाल क्षेत्र होगा पूर्वोत्तर, अमित शाह ने बताया- क्या कर रही है सरकार

Amit Shah on Northeast: एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां भाजपा सरकार को मणिपुर को लेकर घेरने की कोशिश में रहती है, इसी बाच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि 2047 तक पूर्वोत्तर के राज्य सबसे समृद्ध होंगे. शाह ने शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नजरिये और संवेदनशीलता, खास तौर से पिछले 10 वर्षों में इसके बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार ने न सिर्फ भौतिक दूरी को कम करने का काम किया है, बल्कि इलाके के लोगों और दिल्ली के बीच दिलों की दूरी को भी पाट दिया है.

यहां उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के 72वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए, शाह, जो परिषद के अध्यक्ष हैं, ने कहा कि कैसे इस इलाके में सुरक्षा के मामले में बदलाव आया है, पिछले 10 वर्षों में हिंसा में 71% की गिरावट देखी गई है और विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का टार्गेट इस इलाके को विकास की गति तेज करके बाकी भारत के बराबर लाना है. शाह ने कहा,'2047 तक, जब भारत पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, पूर्वोत्तर देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र होगा.'

इस सभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल थे. शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति कायम करने का अहम काम पूरा कर लिया है. पिछले 10 वर्षों में कई शांति संधियों पर दस्तखत किए गए हैं और 10000 से ज्यादा सशस्त्र युवा मुख्यधारा में शामिल हुए हैं.

The banking sector is a trusted medium to fulfil Modi Ji's vision for a prosperous Northeast. Through rapid financial inclusion, it has given the government benefits to the poor and provided capital to entrepreneurs to strengthen industries.

Today, interacted with the banking… pic.twitter.com/L3roDBOKgY

— Amit Shah (@AmitShah) December 21, 2024