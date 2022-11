Bajaj ने लॉन्च की नई Pulsar P150 बाइक, स्टाइलिश लुक के साथ जबर्दस्त फीचर, देखें कीमत

Bajaj Pulsar P150 price: बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में अपनी नई पल्सर को लॉन्च कर दिया है. यह 150cc इंजन वाली बाइक है, जिसे Pulsar P150 नाम दिया गया है. बाइक दो वेरिएंट- सिंगल-डिस्क और ट्विन-डिस्क में आती है. कंपनी ने इसके सिंगल डिस्क वेरिएंट की कीमत 1.16 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और ट्विन-डिस्क वेरिएंट की कीमत 1.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. बाइक को कंपनी के नए पीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. नई बजाज Pulsar P150 कुल 5 कलर ऑप्शन- रेसिंग रेड, कैरेबियन ब्लू, एबोनी ब्लैक रेड, एबोनी ब्लैक ब्लू और एबोनी ब्लैक व्हाइट में उपलब्ध होगी.

ऐसा है डिजाइन

सिंगल-डिस्क वेरिएंट सिंगल-पीस सीट के साथ आता है और इसमें ज्यादा अपराइट पोजिशन देखने को मिलती है. जबकि ट्विन-डिस्क वेरिएंट में स्प्लिट-सीट सेटअप दिया गया है और इसमें स्पोर्टियर राइडिंग पोजिशन मिलती है. पल्सर P150 को एक बिल्कुल नया डिज़ाइन दिया गया है. यह दिखने में स्पोर्टियर और हल्का नजर आती है. इसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक के साथ LED लाइटिंग दी गई है.

Bajaj Auto launched New Pulsar P150.

Price starts from Rs 1.17 lakh in India.

149.68cc single-cylinder engine

14.5hp at 8,500rpm and 13.5Nm at 6,000rpm.@_bajaj_auto_ltd #Bajaj #BajajPulsar pic.twitter.com/obR3KvgRXZ

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) November 22, 2022