Mileage की टेंशन भुला देगी ये बाइक, 1 लीटर में 75KM दौड़ती है, कीमत बस 62 हजार

Cheap and Best Bike for Mileage: पेट्रोल की महंगाई बढ़ती जा रही है, इस दौरान अगर आप डेली कम्यूट के लिए एक शानदार बाइक की तलाश में हैं, तो यहां हम आपको एक शानदार बाइक की जानकारी देने जा रहे हैं. यह बाइक अपने 75 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज के लिए फेमस है और इसे पूरे भारत में काफी लोकप्रियता हासिल है. यह बजाज प्लेटिना 100 बाइक है. यह भारतीय बाजार में 62,638 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. यह चार वेरिएंट और चार रंगों में उपलब्ध है. बाइक के टॉप वेरिएंट की शुरुआती कीमत 79,282 रुपये है.

Bajaj Platina 100 एंट्री-लेवल कम्यूटर मोटरसाइकिल है, जो विशेष रूप से ग्रामीण बाजारों को ध्यान में रखकर विकसित की गई है. यह सबसे किफायती Bajaj CT100 और CT110 से महंगा मॉडल है. इस बाइक को किक स्टार्ट और इलेक्ट्रिक स्टार्ट वर्जन में बेचा जाता है. इस पर दो लोग आराम से सवारी कर सकते हैं. इस बाइक में आगे और पीछे दोनों तरफ ड्रम ब्रेक हैं. बजाज प्लेटिना 100 में कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है. इंजन और पावर

Platina 100 में 100 सीसी का इंजन मिलता है, जो 7.8 बीएचपी की पावर और 8.34 एनएम टार्क पैदा करता है. इसमें चार-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. मोटरसाइकिल में 13 लीटर का पेट्रोल टैंक है. नए BS6 मानकों के अनुसार, प्लेटिना के माइलेज में कार्बनेटर से फ्यूल-इंजेक्शन में बदलाव हुआ है. बाइक में लॉन्ग ट्रिप्स के लिए फ्रंट फोर्क्स और अच्छी राइड क्वालिटी के लिए रियर स्प्रिंग दिए गए हैं. आरामदायक सफर के लिए इसमें सॉफ्ट सीट कुशन, रबर फुटपैड और डायरेक्शनल टायर दिए गए हैं. ऐसे हैं फीचर्स

बजाज प्लेटिना के फ्रेम, एग्जॉस्ट और ग्रेब रेल को ब्लैक कलर में पेंट किया गया है, जबकि इंजन क्रैंककेस और व्हील्स का रंग सिल्वर रखा गया है. इसके अलावा, इसका डिजाइन बहुत ही पारंपरिक और बेसिक है. बजाज प्लेटिना 100 टेलिस्कोपिक फोर्क्स और डुअल शॉक सस्पेंशन के साथ 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आती है. ब्रेकिंग के लिए, इसमें दोनों टायरों में ड्रम ब्रेक हैं. इसके इलेक्ट्रिक स्टार्ट वर्जन के फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं. बजाज प्लेटिना का मुकाबला Honda Drime Neo, TVS Star City Plis और Hero HF Deluxe से होता है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|