Bike Mileage: इस तरीके से दोगुना हो जाएगा बाइक का माइलेज, पेट्रोल सूंघकर चलेगी, पैसों की होगी बचत

how to increase mileage of bike: भारत में बड़ी संख्या में लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि जिस तेजी से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे बाइक चालकों की जेब पर भी असर पड़ रहा है. अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी बाइक सही माइलेज नहीं दे रही. अगर आप भी इस परेशान से जूझ रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं. इन टिप्स की मदद से आप अपनी बाइक की माइलेज को बढ़ा सकते हैं. आपको बस उन्हीं बातों को फॉलो करना होगा, जिन्हें हम बताने जा रहे हैं.

एक्स्ट्रा लोड न डालें

अगर आप बाइक पर ज्यादा लोड डालेंगे तो इससे इंजन को क्षमता बढ़ानी पड़ेगी. इसका सीधा असर आपकी बाइक के माइलेज पर पड़ता है, क्योंकि इंजन ज्यादा फ्यूल खाने लगता है. अगर आप बाइक पर रेगुलर एक्स्ट्रा लोड देते हैं तो इससे बाइक की फ्यूल इकोनॉमी गिरना स्वभाविक है.

टायर प्रेशर

मोटरसाइकिल के टायर प्रेशर का भी खास ख्याल रखें. टायर की हवा को हर हफ्ते चेक करवाते रहें. आपको टायर में उतनी ही ना तो जरूरत से ज्यादा हवा रखनी है और ना ही कम. टायर में कम हवा होने से मोटरसाइकिल का एवरेज भी कम हो जाता है.

समय पर सर्विस

बाइक की समय पर सर्विस होनी भी जरूरी है. सर्विस में इंजन ऑइल बदलने के साथ बाकी कई काम भी किए जाते हैं. ध्यान रखें कि बाइक का एयर फिल्टर साफ है या नहीं. बाइक का स्पार्क प्लग भी पर्याप्त करंट देना चाहिए.

ऑयलिंग का रखें ध्यान

आपकी बाइक में चेन, इंजन और बाकी जगहों में ऑयलिंग का खास ख्याल रखें. पर्याप्त मात्रा में लुब्रिकेटेड होने से इंजन, चेन आदि को ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती है. इससे आपकी बाइक का माइलेज बेहतर रहता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर