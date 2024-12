सुबह 9.30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होगी मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा, यहां जानिए पूरा शेड्यूल

Manmohan Singh funeral: देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया. उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार उनके निवास स्थान 3 मोतीलाल नेहरू रोड नई दिल्ली में रखा गया है. जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. कांग्रेस महासचिव किसी वेणुगोपाल ने बताया है कि 28 दिसंबर को सुबह 8 बजे उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय (एआईसीसी) ले जाया जाएगा. सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे.

उन्होंने बताया कि इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से श्मशान भूमि के लिए रवाना होगी. फिलहाल पूर्व पीएम के घर अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग रही है. मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा क्योंकि उनकी एक बेटी अमेरिका से आ रही हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा है.

Former PM Dr. Manmohan Singh ji’s mortal remains will be at his residence 3, Motilal Nehru Road, New Delhi today for the public to offer their condolences.

At 8am tomorrow, 28 December, his mortal remains will be taken to AICC HQ and the public and Congress workers will have the…

