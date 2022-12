BMW की सर्विस से परेशान हुए ग्राहक, बोले- इससे अच्छा तो 7 लाख की Tata ही ले लेते

BMW After Sales Service: जर्मनी की वाहन निर्माता कंपनी BMW की गाड़ियों को भारत में भी खूब पसंद किया जाता है. कंपनी के पास सेडान से लेकर एसयूवी तक का एक बड़ा पोर्टफोलियो है. कंपनी ने शनिवार को भी दो नई गाड़ियां भारतीय बाजार में लॉन्च की हैं. इसके अलावा, कंपनी इलेक्ट्रिक कारों पर भी फोकस कर रही है. हालांकि, बीएमडब्ल्यू की लाखों-करोड़ों रुपयों की गाड़ी खरीदने के बाद भी अगर ग्राहकों को अच्छी सर्विस न मिले, तो उनका नाराज होना लाजमी है. ऐसे ही कई ग्राहकों ने कंपनी (BMW India) के ट्विटर अकाउंट पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है. थोड़ी रिसर्च करने पर हमने पाया कि अधिकतर ग्राहक कंपनी के प्रोडक्ट से ज्यादा BMW सर्विस सेंटर की लापरवाही से नाराज हैं. हम ऐसे ही 5 अलग-अलग मामलों के बारे में आपको बता रहे हैं.

1. अनिरुद्ध सेन (@anisen943) नाम के यूजर ने कहा है कि उन्होंने करीब 3 महीने पहले BMW X5 खरीदी थी और इसमें समस्या आ गई. वह समस्या ठीक नहीं होने पर के चलते लंबे समय से सर्विस सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं. खास बात है कि इस गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है.

@bmwindia I have 3 cars from BMW, 2 with your dealership for repairs in Chennai. It has been many months since I have seen or heard of my car. Absolute rubbish, I have contacted BMW India also, not follow thru or closure. @bmw_ceo

2. सत्यन कस्तूरी (@SatyanKasturi) नाम के यूजर बताया कि उनके पास बीएमडब्ल्यू की 3 कारें हैं. इनमें से 2 गाड़ियां चेन्नई में रिपेयर के लिए डीलरशिप के पास हैं. उन्हें अपनी कार को देखे कई महीने हो गए हैं. उन्होंने बीएमडब्ल्यू इंडिया से भी संपर्क किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

3. किशोर सोनेकर (@KishoreSonekar) बता रहे हैं कि उनकी BMW X5 एसयूवी का टायर खराब हो गया. सर्विस सेंटर कह रहा है कि उन्हें टायर लेने के लिए 25 से 30 दिनों तक इंतजार करना होगा. इस बात का क्या मतलब है. जब तक उन्हें टायर नहीं मिल जाते, वह गाड़ी नहीं चला सकते.

4. शुभम चेल (@ChailShubham) का दावा है कि उन्होंने 18 जुलाई को रांची से BMW G310r की डिलीवरी ली थी. डिलीवरी के 4 महीने बाद भी उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड (आरसी) अभी तक पेंडिंग है. डीलर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है. उन्हें ऐसी सर्विस की उम्मीद नहीं थी.

@bmwindia Pune Service Station has WORST services. NO RESPONSE, the customer follows up for everythn. Last time,I had some repairs work, it took them 28 days n its 12 gone already and I am sure, they will break their prev record. Tatas r better off wit a 7L car then a BMW 70L Car

