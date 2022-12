Car Buying Guide: भले ही देने पड़ें 1 लाख एक्स्ट्रा, गाड़ी में जरूर होने चाहिए ये 3 फीचर्स, नहीं तो पछताएंगे

New Car Must Have Features: इन दिनों कार मेकर कंपनियां अपनी गाड़ियों को ढेर सारे वेरिएंट्स में लॉन्च करती हैं. ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से एक ही गाड़ी में बेस से लेकर टॉप तक, चुनने के लिए कई ऑप्शन होते हैं. इन्हें इंजन और गियरबॉक्स के अलावा, फीचर्स के आधार पर भी बांटा जाता है. ऐसे में अधिकतर ग्राहक जब अपने लिए नई गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो बजट के हिसाब से सस्ता ऑप्शन खरीदने की सोचते हैं. भले ही इसके लिए उन्हें कुछ फीचर्स से समझौता (Compromise) करना पड़ जाए.

लेकिन हम आपको तीन ऐसे फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, जो आपकी कार में होने ही चाहिए. भले ही आपको इन फीचर्स के लिए 50 हजार एक्स्ट्रा ही क्यों न चुकाना पड़े. इन फीचर्स के जरिए गाड़ी खरीदने के बाद आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा. वहीं, अगर ये फीचर्स आपकी कार में नहीं होंगे, तो आपको कार ड्राइविंग में पक्का परेशानी आने वाली है.

1. क्रूज कंट्रोल: क्रूज कंट्रोल का फीचर आपके लंबे सफर को भी आरामदायक बना देता है. इस फीचर के जरिए आप एक बटन दबाकर स्पीड को सेट कर सकते हैं. फिर आपके बिना रेस पैडल दबाए भी कार उसी स्पीड पर चलती रहेगी. इस फीचर का इस्तेमाल आमतौर पर हाईवे पर किया जाता है.

2. स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल: आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल (Steering Mounted Controls) भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को शानदार बना देता है. गाड़ी के स्टीयरिंग पर मिलने वाले बटन के जरिए आप म्यूजिक सिस्टम की आवाज कम/ज्यादा करने जैसे कई काम कर पाते हैं. इससे आपका ध्यान भटकता नहीं है और आप आसानी से ऑडियो सिस्टम कंट्रोल कर पाते हैं.

3. रियर वाइपर: हमारी गाड़ियों के रियर विंडस्क्रीन पर अक्सर धूल बैठ जाती है. बारिश और सर्दियों के मौसम में इसपर धुंध भी जम जाती है. रियर वाइपर के जरिए आप इसे साफ कर पाते हैं और पीछे का अच्छा व्यू देख पाते हैं.

