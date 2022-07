Car Safety: इन 4 सेफ्टी फीचर्स के बगैर गलती से ना खरीदें कार, एक्सीडेंट के दौरान रखते हैं आपको सुरक्षित

Every Car Must Have These Features: अगर आप कार खरीद रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि लुक और डिजाइन देखकर कभी भी इसे ना खरीदें. दरअसल कार में जितना जरूरी डिजाइन है उतने ही जरूरी सेफ्टी फीचर्स हैं. आज हम आपको ऐसे ही सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका कार में होना बेहद जरूरी है.

डुअल एयर बैग्स

एक समय था जब आपको कार के फ्रंट में सिंगल एयरबैग मिलता था, हालांकि अब ऐसा नहीं है और अब आप आसानी से कार में डुअल एयर बैग हासिल कर सकते हैं. अगर आप कार खरीदें तो इसमें डुअल एयर बैग का ध्यान जरूर दें. अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कार ना ही परचेज करें इसी में भलाई है. दरअसल ये आपकी और आपके परिवार की सेफ्टी के लिए बेहद ही जरूरी है.

ABS

एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS आपकी कार के लिए बेहद ही जरूरी होता है, अगर आप ABS के साथ कार चलाते हैं तो सेफ्टी काफी बढ़ जाती है क्योंकि ब्रेक सही तरह से अप्लाई होते हैं और कार पर आपका कंट्रोल काफी ज्यादा हो जाता है. अगर आप बिना ABS वाली कार खरीदते हैं तो आपकी कार एक्सीडेंट की चपेट में आ सकती है. इसलिए ABS के साथ ही कार खरीदें.

स्पीड रिमाइंडर

अगर आपकी कार में स्पीड रिमांडर नहीं लगा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. दरअसल तय स्पीड से ज्यादा फास्ट होने पर ये अलार्म बजने लगता है. अगर आपकी कार में स्पीड रिमाइंडर नहीं है तो कार ना परचेज करें. सभी नई कारों में ये स्पीड रिमाइंडर दिया जा रहा है. इसका होना बेहद ही जरूरी होता है.

पैसेंजर सीटबेल्ट

पैसेंजर सीटबेल्ट तकरीबन हर कार में दी जाती है. अगर आप ऐसी कार खरीद रहे हैं जिसमें आपको पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं मिलती है तो आपको इसे खरीदने का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए. ये कार में पीछे बैठे पैसेंजर्स को सुरक्षित रखने का काम करती है.

