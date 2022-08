आ रही देसी G-Wagon, थार की भी हो जाएगी 'छुट्टी', सामने आई 9 सीटर SUV की झलक

Force Gurkha 5 Door Launch: नई फोर्स गुरखा SUV को महिंद्रा थार से कंपीट करने के लिए लाया गया था. 3-डोर वर्जन में आई यह कार ऐसा करने में खास सफल नहीं हो पाई है. इसमें पेट्रोल इंजन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी नहीं दिया गया. लेकिन अब कंपनी इसका 5 डोर वर्जन लाने जा रहा है, जिसे कई लोग देसी G-Wagon बता रहे हैं. खास बात है कि इसमें एक साथ 9 लोग बैठ पाएंगे.

सामने आई SUV की झलक

वर्तमान गुरखा की बात करें तो इसकी लंबाई 4116mm, चौड़ाई 1812mm और ऊंचाई 2075mm है. जबकि इसमें 2400mm का व्हीलबेस दिया गया है. Rushlane की रिपोर्ट के मुताबिक, नई 5-डोर गुरखा में लंबाई को बढ़ाया गया है, जिससे बैठने के लिए एक और रॉ मिल जाएगी. कुल मिलाकर यह अब और प्रैक्टिकल होने जा रही है.

#ForceGurkha 5 door SUV to launch soon to rival #MahindraThar

Credit: Rushlane pic.twitter.com/tHj2bbpjA6

— vishal ahlawat (@vishalahlawat92) August 2, 2022