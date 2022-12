खुशखबरी! इन 20000 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर मिलेगा Free Petrol, आ गई ये 'स्कीम'

How To Get Free Petrol: आपने सुना होगा कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी तरीके से उस चीज की कीमत चुका ही रहे होते हैं जो आपको कथित तौर पर फ्री में मिल रही है. अब अगर पेट्रोल की ही बात की जाए तो जो पेट्रोल देश में लगभग 100 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहा हो, वह आपको कैसे फ्री में मिल सकता है? यह फ्री में मिल तो सकता है लेकिन उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. एक तरीका है, जिससे आप हर साल फ्री में 50 लीटर पेट्रोल हासिल कर सकते हैं. यह पेट्रोल आपको इंडियन ऑयल के दो हजार से ज्यादा पेट्रोल पंप से मिल सकता है.

अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? दरअसल, एचडीएफसी बैंक और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच साझेदारी है, दोनों का एक क्रेडिट कार्ड है, जिससे खर्चा करने पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे. हर महीने मिल सकने वाले अधिकतम फ्यूल प्वॉइंट्स के आधार पर कार्डधारक हर साल 50 लीटर तक फ्री फ्यूल हासिल कर सकेगा. चलिए, आपको इसके फायदों के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं.

IndianOil HDFC Bank Credit Card के फायदे

-- IOCL कार्ड से आप अपने खर्च का 5 फीसदी बचा सकते हैं. पहले छह महीनों में प्रति माह अधिकतम 250 फ्यूल पॉइंट्स तक मिल सकते हैं, इसके बाद अगले छह महीनों में प्रति माह अधिकतम 150 फ्यूल पॉइंट्स मिल सकते हैं.

-- किराने की खरीदारी और बिल भुगतान पर 5 प्रतिशत फ्यूल प्वाइंट्स मिलेंगे. दोनों में प्रति माह अधिकतम 100-100 फ्यूल प्वाइंट्स मिल सकते हैं. इनके लिए कम से कम 150 रुपये की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए.

-- किसी भी तरह की शॉपिंग करने पर 1 फ्यूल प्वाइंट प्रति 150 रुपये खर्च पर मिलेंगे.

-- साथ ही 1% फ्यूल सरचार्ज छूट मिलेगी, जो एक स्टेटमेंट साइकिल में अधिकतम 250 रुपये हो सकती है. इसके लिए कम से कम 400 रुपये का ट्रांजेक्शन होना चाहिए.

हासिल किए गए प्वाइंट्स दिलाएंगे फ्री पेट्रोल

ऐसे सभी लाभों को हासिल करने के बाद आप इंडियनऑयल XTRAREWARDSTM पॉइंट (XRP) लेने के लिए इन फ्यूल पॉइंट्स (FP) को रिडीम कर सकते हैं. इन एक्सआरपी के बदले में आप पूरे भारत में 20,000 से ज्यादा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर फ्री फ्यूल ले सकते हैं, जो अधिकतम 50 लीटर (एक साल में) तक हो सकता है.

नोट- हम किसी को भी ऐसा कोई भी कार्ड लेने का सुझाव नहीं देते हैं. यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं