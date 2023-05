Scorpio से लेकर Bolero तक, Mahindra की कारों के नाम में आखिरी में O क्यों होता है?

Why Mahindra Car Names End with an O: देश की पॉपुलर कार निर्माता कंपनी महिंद्रा कार बिक्री के मामले में फिलहाल चौथे पायदान पर है. कंपनी भारतीय बाजार में अधिकतर एसयूवी की बिक्री करती है जबकि कंपनी के पास मराजो के रूप में एक एमपीवी भी है. महिंद्रा के पास अलग-अलग सेगमेंट की ढेर सारी गाड़ियां हैं लेकिन इन सभी के बीच एक बात कॉमन है वह है इनके नाम के आखिरी में लगने वाला O.