Vida V1 Pro या V1 Plus, हीरो के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कौन-सा खरीदें, जानें कीमत और फीचर्स

Hero Vida V1 Pro vs Vida V1 Plus: हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री ले ली है. कंपनी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida V1 लॉन्च किया. इसका मुकाबला Bajaj Chetak, Ather 450X, Simple One, TVS iQube और Ola इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ रहेगा. हीरो के स्कूटर को दो वेरिएंट- Vida V1 Pro और V1 Plus में लाया गया है. दोनों स्कूटर्स फीचर्स के मामले में लगभग एक जैसे हैं. हालांकि इनके बैटरी पैक में मामूली सा अंतर है. जिसकी वजह से कई लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं कि उनके लिए कौन-सा स्कूटर बेस्ट रहेगा.

कीमत और फीचर्स

जहां हीरो Vida V1 Plus की कीमत 1.45 लाख रुपये है, वहीं V1 Pro की कीमत 1.59 लाख रुपये है. यानी कीमत में 14 हजार रुपये का अंतर है. स्कूटर्स की बुकिंग 10 अक्टूबर से शुरू होगी और डिलिवरी दिसंबर के दूसरे हफ्ते में की जाएगी.

ये दोनों ही स्कूटर्स रिमूवेबल बैटरी, LED हेडलैंप्स, 7 इंच के टच डिस्प्ले, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, SOS बटन, और एंटी थेप्ट अलार्ट जैसे फीचर्स के साथ आते हैं. स्कूटर्स पर 5 साल/50 हजार किमी. और बैटरी पर 3 साल/30 हजार किमी. की वारंटी दी जा रही है.

Vida V1 Pro या V1 Plus

वीडा वी1 प्लस स्कूटर फुल चार्ज में 143 किमी और वी1 प्रो फुल चार्ज में 165 किमी की रेंज ऑफर करेगा. दोनों वेरिएंट की टॉप स्पीड 80 किमी प्रति घंटा है. V1 Pro रफ्तार में भी तेज है. यह 3.2 सेकंड में 0-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जबकि वी1 प्लस को इस काम में 3.4 सेकेंड का समय लगेगा.

V1 Plus में 3.44 kWh की बैटरी है जबकि V1 Pro में 3.94 kWh की बैटरी है. फास्ट चार्जिंग के साथ, Vida V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लगभग 65 मिनट में 0% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है. जबकि घर पर इस स्कूटर को 0% से 80% तक चार्ज करने का समय V1 Plus के लिए 5 घंटा 15 मिनट और V1 Pro के लिए 5 घंटा और 55 मिनट है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर