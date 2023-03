Splendor से ₹7500 सस्ती है Honda Shine, माइलेज भी जबर्दस्त, खरीदने से पहले देखें फीचर्स

Splendor vs Shine 100: कीमत

होंडा की नई 100cc बाइक सिंगल वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 64,900 रुपये है. Hero Splendor Plus की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 72,420 रुपये है और कई आधुनिक फीचर्स से लैस इसके Xtec वेरिएंट की कीमत 75,840 रुपये है. यानी होंडा की शाइन Splendor से करीब 7,500 रुपये सस्ती है.

Splendor vs Shine 100: फीचर्स

नई होंडा शाइन 100 सेल्फ-स्टार्टर, ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स, बाइक हैलोजन हेडलैंप, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, डुअल पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है. दूसरी ओर, हीरो स्प्लेंडर प्लस में स्विचेबल i3S तकनीक, एक यूएसबी चार्जर, 18 इंच के अलॉय व्हील, एक इंजन कट ऑफ सेंसर और एक साइड स्टैंड इंडिकेटर है.

Honda 100 cc Bike to Compete with Hero Splendor.

Honda Shine 100 with Best in class Mileage.

Price Starts 64,900 Rs.#Honda #Shine #HondaShine100 @BigWingIndia pic.twitter.com/CdQvu4DGZg

