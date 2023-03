Honda का सबसे बड़ा धमाका! 65 हजार से भी सस्ती बाइक लॉन्च, खा जाएगी Splendor का बाजार

होंडा की इस बाइक के परफॉर्मेंस नंबर स्प्लेंडर प्लस के करीब हैं. इसमें 97.2 सीसी, एयर कूल्ड, सिंगल सिलेंडर इंजन है, जो 8 बीएचपी की पावर और 8.05 एनएम का पीक टॉर्क देता है. इसे 4-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. स्प्लेंडर के अलावा होंडा की नई 100 सीसी बाइक एचएफ डीलक्स, एचएफ 100 और बजाज प्लेटिना 100 को भी टक्कर देगी. सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए साइड स्टैंड लगे रहने के दौरान इंजन स्टार्ट नहीं होगा. अपनी नई 100 सीसी शाइन के साथ होंडा ग्रामीण बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है.



Honda 100 cc Bike to Compete with Hero Splendor.

Honda Shine 100 with Best in class Mileage.

Price Starts 64,900 Rs.#Honda #Shine #HondaShine100 @BigWingIndia pic.twitter.com/CdQvu4DGZg

