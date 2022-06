किसी कुत्ते की नहीं होगी रात में आपकी बाइक पर भौंकने की हिम्मत, ये ट्रिक अपनाई तो कान दबाकर साइड में खड़े रहेंगे सभी!

How To Stop Dogs Chasing Youe Bike During Night: भारत की बहुत बड़ी आबादी या कहें कि ज्यादातर आबादी बाइक से सफर करती है, तो शायद यह बात गलत नहीं होगी. और, जो लोग बाइक चलाते हैं, उन्होंने जाहिर है कि रात में भी बाइक चलाई होगी. ऐसे में कई लोगों ने यह भी अनुभव किया होगा कि जब रात में किसी ऐसे रास्ते से गुजरते हैं, जहां कुत्ते हों तो वह कुत्ते बाइक पर भौंकते हैं और उसका पीछा करते हैं.

ऐसा उन सभी लोगों के साथ कभी न कभी जरूर हुआ होगा, जो रात में उन शांत रास्तों पर बाइक चलाते हैं, जहां कुत्ते हों. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है? सोचा है और जानते भी हैं कि इससे कैसे बचना है तो अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं सोचा और न ही यह जानते हैं कि आखिर बाइक चलाते वक्त कुत्तों के भौंकने और पीछा करने से कैसे बचना है, तो भी परेशानी वाली बात नहीं है. चलिए, आज हम आपको बता देते हैं.

कुत्तों को बाइक का पीछा करने और भौंकने से कैसे रोकें?

दरअसल, एक उपाय है, जिसे अपनाकर आप कुत्तों को अपनी बाइक पर भौंकने और पीछा करने से रोक सकते हैं. यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है. आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बाइक से तेज स्पीड पर होते हैं, कुत्ते तभी आप पर भौंकते हैं और पीछा करते हैं. वह भागती हुई चीज को पकड़ना चाहते हैं. लेकिन, अगर आप इसका उलटा करें यानी जब आप रास्ते पर कुत्ते को देखें तो अपनी बाइक धीमी कर लें और फिर वहां से गुजरें तो कुत्ते भौंकेंगे नहीं और पीछा भी नहीं करेंगे.

इसके अलावा, अगर जरूरत पड़े तो मोटरसाइकिल को रोक भी सकते हैं और उसके बाद धीरे से उस रास्ते से निकल सकते हैं. ऐसा करने पर आप देखेंगे कि कुत्ते आप पर भोंकना बंद कर देंगे. आपको ध्यान बस इस बात का रखना है कि आप कुत्तों के भौंकने पर हड़बड़ाएं नहीं और मोटरसाइकल को ज्यादा तेज न भगाएं. अगर आप ऐसा करते हैं तो यह हादसा होने की संभावना भी बढ़ जाती है और इससे कुत्ते ट्रिगर भी होते हैं.

