Car Buying Tips: कार खरीदते समय ये Discount ले सकते हैं ग्राहक, ज्यादातर को नहीं होती है जानकारी

Best Tips to Get Extra discount while buying new car: कार खरीदने के दौरान हर कोई चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है और इसके पीछे वजह ये है कि कार खरीदते समय इसके ऑफर्स की जानकारी आपसे छिपाई जाती है और आप इनके बारे में जान ही नहीं पाते हैं. यही वजह है कि आप कार के खरीद पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट हासिल नहीं कर पाते हैं. अगर नई कार खरीदने जा रहे हैं तो आज हम आपको ऐसे ऑफर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कार की कीमत में भारी कटौती करवा सकते हैं और आप अपने हजारों रुपये बचा सकते हैं.

कॉर्पोरेट डिस्काउंट

जितने भी कॉर्पोरेट कर्मी हैं उनके लिए ज्यादातर कार कंपनियां कॉर्पोरेट डिस्काउंट ऑफर करती हैं. ये डिस्काउंट 5,000 से 10,000 रुपये के बीच होता है. ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है लेकिन आप अगर कॉर्पोरेट कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और वहां नौकरी करते हैं तो आप ये डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं और अपने हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं.

रूरल डिस्काउंट

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए स्पेशल रूरल डिस्काउंट भी ऑफर करती हैं जिनमें आप 5,000 से 20,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. ये डिस्काउंट ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ही लागू होता है ऐसे में शहरी आबादी इसका लाभ नहीं ले सकती है.

हेल्थ वर्कर डिस्काउंट

अगर आप हेल्थ लाइन वर्कर हैं तब भी कुछ कंपनियां आपको डिस्काउंट ऑफर करती हैं. ये डिस्काउंट कई बार नर्सिंग स्टाफ और हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे अन्य कई कर्मचारियों के लिए होता है. इस डिस्काउंट में भी आप 5,000 से 10,000 रुपये बचा सकते हैं.

एक्सेसरी डिस्काउंट

जब आप कार खरीदते हैं तो आपको इसके साथ काफी सारी एक्सेसरीज दी जाती है जिनमें कई बार कुछ एक्सेसरीज की जरूरत नहीं होती है. आप इन एक्सेसरीज को अपनी लिस्ट से हटाकर भी अच्छा डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं.

