Car Tips: कार में आती है उल्टी तो करें ये उपाय, फिर मौज में कटेगा पूरा सफर

How To Stop Vomiting In Car: बहुत से लोगों को कार में बैठते ही उल्टी आने लगती है. ऐसे लोग अपना सफर तो खराब करते ही हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों का भी सफर खराब कर देते हैं, जो उनके साथ कार में सफर कर रहे होते हैं. कई बार लोगों को कार में बैठते ही उल्टी आने लगती है और कई बार थोड़ी देर सफर करने के बाद उल्टियां आनी शुरू होती हैं. जो भी परिस्थिति हो, अगर आप चाहते हैं कि कार में आपको उल्टी ना आए तो आपको कुछ टिप्स अपनी होंगी. आज हम आपको ऐसी ही कुछ टिप्स के बारे में बताने वाले हैं. अगर आप इन्हें फॉलो हैं तो बहुत हद तक संभावना है कि आपको कार में बैठने के बाद उल्टी नहीं आएगी.

कार में सफर के दौरान उल्टी रोकने के टिप्स

-- कार में यात्रा शुरू करने के 1 से 2 घंटे पहले मोशन सिकनेस की दवाई ले लें. हालांकि, अपने मन से दवाई न लें. इसके लिए पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

-- कार में बैठने के लिए सही सीट का चुनाव करें. यानी, उस सीट पर बैठें जहां आपको मोशन सिकनेस कम हो. इसके लिए फ्रंट पैसेंजर सीट सबसे बेहतर होती है.

-- ज्यादा ताजी हवा लें. इसके लिए कार की खिड़की को थोड़ा सा खोल दें. यानी, शीशे थोड़े से नीचे कर लें. इससे ज्यादा हवा अंदर आएगी, जिससे आपको राहत मिलेगी.

-- मोशन सिकनेस वाले लोगों को कार में किताब आदि पढ़ने से बचना चाहिए और खिड़की से बाहर क्षितिज पर देखकर या दूर की चीजों को देखकर मन को भटकाना चाहिए.

-- अगर फिर भी मोशन सिकनेस ज्यादा हो तो कार रोककर बाहर उतर जाएं और ताजी हवा लें. इसके थोड़ी देर बाद फिर से सफर शुरू कर सकते हैं.

-- सफर के पहले या दौरान में ज्यादा हैवी खाना न खाएं, इससे बचना चाहिए. सादा खाना खाएं और कम मात्रा में खाएं. चिकना या मसालेदार खाना खाने से भी बचें.

-- सफर के दौरान काली मिर्च और लौंग चूसते रहें. इससे जी मिचलने या उल्टी आने जैसी स्थिति में आराम मिलता है.

