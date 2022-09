LML Electric Bike बना देगी दीवाना, लॉन्च से पहले सामने आई तस्वीर, जबरदस्त है लुक

LML Electric Bike Images: अपने वेस्पा स्कूटर के लिए फेमस रही LML वापसी करने जा रही है. कंपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है. कंपनी 29 अक्टूबर को बाजार में अपने नए इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश कर सकती है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह एक हाइपर बाइक होगी, जो बाइक और स्कूटर का मिश्रण होगी. लॉन्चिंग से पहले ही इस इलेक्ट्रिक बाइक की झलक सामने आ गई है. इस बाइक का लुक बाजार में मौजूद बाकी प्रोडक्ट से काफी अलग नजर आ रहा है.

ऐसी होगी नई एलएमएल इलेक्ट्रिक बाइक

अपकमिंग LML इलेक्ट्रिक बाइक में बहुत ही खास स्टाइल दिया जाएगा, जो एक सुपरमोटो बाइक जैसा नजर आता है. इसमें एक फ्लैट बेंच-स्टाइल सीट, छोटा फ्रंट मडगार्ड, फ्लैट LED हेडलाइट और एक अपराइड हैंडलबार देखा जा सकता है. बाइक में एक ट्रेलिस फ्रेम भी है, जो आम तौर पर केटीएम जैसी बाइक्स में देखा जाता है. इसमें फ्यूल टैंक जैसा हिस्सा भी दिया गया है, जो संभवत: स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो सकता है.

This Could be new LML Electric Bike.

Things to notice- Padel, Fuel Tank and Small Disk Brake

Source- Autocar pic.twitter.com/UVrzcPCYln

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) September 27, 2022