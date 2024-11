4 पत्थरों से शुरू होकर हवाई अड्डे के पास एक एकड़ में फैल गई दरगाह, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर किया जमींदोज

Dargah Demolished in Navi Mumbai: नवीं मुंबई में गुरुवार को एक दरगाह को गिरा दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह दरगाह अनधिकृत जगह पर बनी हुई है, जिस वजह से इसको गिरा दिया गया है. यह दरगाह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बनी थी. यह जानकारी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CIDCO) के अधिकारी ने दी है. अधिकारी ने बताया कि यह दरगाह राज्य योजना प्राधिकरण, सिडको की जमीन पर बनी थी और 2011 से इसमें कई बार अवैध निर्माण हुए हैं.

सिडको अधिकारी ने बताया,'हमने जांच शुरू की और दरगाह के मुतवल्ली (ट्रस्टी) उसके स्वामित्व के लिए वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके. सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद अदालत के आदेश पर ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया.'

हिंदू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के समन्वयक सुनील घनवट ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह दरगाह के खिलाफ किए गए उनके अभियान की जीत है. घनवट ने दावा किया,'यह लंबे समय से प्रतीक्षित कार्रवाई समिति की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से अहम इलाकों में कब्जे व अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है. अवैध दरगाह हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करती है.'

The illegal dargah built on CIDCO land near Navi Mumbai airport has been demolished, thanks to the efforts of @HinduJagrutiOrg

The security of the Navi Mumbai International Airport area has been ensured.

The Samiti now calls for removal of unauthorized constructions on forts… pic.twitter.com/eimIDRvl12

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 21, 2024