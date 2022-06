Mahindra Bolero Neo Plus में मिलेगा Thar का डीजल इंजन, एक साथ सफर कर पाएंगे 9 लोग!

Mahindra Bolero Neo Plus Specification: महिंद्रा एंड महिंद्रा आने वाले दिनों में नई पीढ़ी की स्कॉर्पियो और बोलेरो नियो प्लस लॉन्च करने की तैयारी में है. नई स्कॉर्पियो-एन की कीमतों की घोषणा आने वाली 27 जून को की जाएगी. वहीं, नई महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस की लॉन्च डेट का अभी खुलासा नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि कंपनी बोलेरो नियो का 3-रो वाला वेरिएंट लाने वाली है, जो TUV300 (जिसे अब बंद कर दिया गया है) की जगह लेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई बोलेरो नियो प्लस में थार (ऑफ-रोड एसयूवी) इंजन का इंजन हो सकता है. इसका मतलब है कि SUV में मैन्युअल और ऑटोमैटिक, दोनों गियरबॉक्स के साथ 2.2L mHawk डीजल इंजन होगा. हालांकि, इसके पावर और टॉर्क के आंकड़े अलग हो सकते हैं.

बोलेरो नियो के 5-सीटर वर्जन की तरह ही इसमें पावर और ड्राइव मोड होंगे. नई Mahindra Bolero Neo Plus को P4 और P10 ट्रिम्स तथा दो सीटिंग लेआउट- 7 और 9 सीटर में पेश किया जाएगा. इसके अलावा, 4 सीट और एक पेशेंट बेड के साथ इसका एम्बुलेंस वर्जन भी आ सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, एसयूवी की लंबाई 4,400 मिमी, चौड़ाई 1,795 मिमी और ऊंचाई 1,812 मिमी हो सकती है. इसका व्हीलबेस 2,680 मिमी हो सकता है.

Mahindra Bolero Neo Plus के बेस वेरिएंट की कीमत करीब 10 लाख रुपये और टॉप मॉडल की 12 लाख रुपये होने की संभावना है. आने वाले हफ्तों में एसयूवी के आधिकारिक स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल, इसे लेकर बहुत ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है.

महिंद्रा ने न्यू-जेन स्कॉर्पियो एन का इंटीरियर का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने एक वीडिया जारी किया है, जिसमें जिसमें 2022 महिंद्री स्कॉर्पियो एन का इंटीरियर दिखाया गया है. नई स्कॉर्पियो में 60 से अधिक कनेक्टेड फीचर्स मिलने वाले हैं. इसमें स्मार्टफोन और स्मार्ट-वॉच को कनेक्ट करने का भी फीचर होगा. इसमें सोनी का 12-स्पीकर सिस्टम मिलेगा, जो 3डी साउंड एक्सपीरिएंस देगा. नया महिंद्रा स्कॉर्पियो एन डुअल-टोन ब्लैक और ब्राउन इंटीरियर के साथ आएगी, जिसमें सेंट्रल कंसोल पर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, एसी कंट्रोल और अन्य स्विचगियर्स मिलेगें.

