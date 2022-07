Mahindra Scorpio-N AT और 4X4 की कीमतें जारी, एक मिनट में जानें हर वेरिएंट के दाम

Mahindra Scorpio-N Price: महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने अपनी नई स्कॉर्पियो-एन एसयूवी (Scorpio-N) के ‘ऑटोमैटिक’ और ‘फोर-व्हील ड्राइव’ (4WD) वेरिएंट की कीमतों का ऐलान कर दिया है, इसकी कीमतें 15.45 लाख रुपये से शुरू होगी. महिंद्रा के अनुसार, पेट्रोल इंजन के साथ आने वाले Z4 (AT) की कीमत 15.45 लाख रुपये है जबकि जेड8एल डीजल (4WD AT) की एक्स शोरूम कीमत 23.90 लाख रुपये है. कंपनी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि ये कीमतें पहली 25,000 बुकिंग के लिए हैं. आपको बता दें कि महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-एन के मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट्स की कीमतें पहले ही जारी कर दी थीं और अब इसके ऑटोमैटिक ट्रांसमिसन और फोर-व्हील ड्राइव वेरिएंट्स की कीमतें भी जारी कर दी गई हैं. चलिए, इसके सभी वेरिएंट की कीमत आपको बताते हैं.

Z2- 11.99 लाख रुपये (Petrol MT)

Z2- 12.49 लाख रुपये (Diesel 2WD MT)

Z4- 13.49 लाख रुपये (Petrol MT)

Z4- 15.45 लाख रुपये (Petrol AT)

Z4- 13.99 लाख रुपये (Diesel 2WD MT)

Z4- 16.44 लाख रुपये (Diesel 4WD MT)

Z4- 15.95 लाख रुपये (Diesel 2WD AT)

Z4- 18.40 लाख रुपये (Diesel 4WD AT)

Z6- 14.99 लाख रुपये (Diesel 2WD MT)

Z6- 16.95 लाख रुपये (Diesel 2WD AT)

Z8- 16.99 लाख रुपये (Petrol MT)

Z8- 18.95 लाख रुपये (Petrol AT)

Z8- 17.49 लाख रुपये (Diesel 2WD MT)

Z8- 19.94 लाख रुपये (Diesel 4WD MT)

Z8- 19.45 लाख रुपये (Diesel 2WD AT)

Z8- 21.90 लाख रुपये (Diesel 4WD AT)

Z8 L- 18.99 लाख रुपये (Petrol MT)

Z8 L- 20.95 लाख रुपये (Petrol AT)

Z8 L- 19.49 लाख रुपये (Diesel 2WD MT)

Z8 L- 21.94 लाख रुपये (Diesel 4WD MT)

Z8 L- 21.45 लाख रुपये (Diesel 2WD AT)

Z8 L- 23.90 लाख रुपये (Diesel 2WD AT)

गौरतलब है कि महिंद्रा ने 27 जून को स्कॉर्पियो-एन लॉन्च की थी. इसे Z2, Z4, Z6, Z8 और टॉप-मॉडल Z8L जैसे पांच ट्रिम लेवल में पेश किया गया था. स्कॉर्पियो-एन की बुकिंग ऑनलाइन और डीलरशिप के जरिए 30 जुलाई से शुरू होगी. कंपनी के अनुसार, स्कॉर्पियो-एन के आने से पुरानी स्कॉर्पियो बंद नहीं होगी बल्कि वह भी बिकती रहेगी.

