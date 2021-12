आज बुकिंग करने पर भी डेढ़ साल बाद होगी महिंद्रा की इस SUV की डिलिवरी, ये है वजह

नई दिल्लीः महिंद्रा ने कुछ महीने पहले ही भारत में बिल्कुल नई XUV700 SUV लॉन्च की है जिसकी दमदार मांग कंपनी को मिल रही है. लेकिन इतनी तगड़ी मांग भी कंपनी के लिए आलोचला लेकर आ रही है. इस SUV को आप अगर आज बुक करते हैं तो फरवरी 2023 से लेकर मई 2023 तक बुकिंग भी दी जा रही है. इस बात का गुस्सा सोशल मीडिया पर ग्राहकों ने निकाला है. बता दें कि दुनिया भर में सेमी कंडक्टर चिप की तंगी सभी वाहन निर्माताओं का सिरदर्द बनी हुई है और इसकी कमी से वाहनों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. यही वजह है कि मांग के हिसाब से डिलिवरी देने में कंपनियां असमर्थ हैं.

Thanks for choosing the new Mahindra XUV700. We are happy to inform you that your estimated delivery month is May'2023. https://t.co/lc1KX2YFrn TnC Apply. Team Mahindra. Why manufacture when you can’t deliver ? @anandmahindra ji , booking Amt. interest is profit ?New India ???

— Dr Ajay Alok (@alok_ajay) December 10, 2021