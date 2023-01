Mahindra ने महंगी कर दी ये पॉपुलर SUV, 65 हजार रुपये बढ़ाई कीमत; देखें नई प्राइस लिस्ट

Mahindra XUV700 Price Hike: महिंद्रा ने अपनी पॉपलर एसयूवी- एक्सयूवी700 (Mahindra XUV700) की कीमतों में 64,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. SUV मॉडल लाइनअप वर्तमान में दो सीरीज- MX और AX आता है. इसके कुल 23 वेरिएंट (पेट्रोल और डीजल) हैं, जिनकी कीमत अब 13.45 लाख रुपये से लेकर 25.48 लाख रुपये तक है. महिंद्रा एक्सयूवी700 के पेट्रोल, मैनुअल वेरिएंट्स की कीमत 13.45 लाख रुपये से शुरू होकर 19.88 लाख रुपये तक है जबकि पेट्रोल, ऑटोमैटिक वेरिएंट्स की कीमत 17.61 लाख रुपये से 23.60 लाख रुपये के बीच है.

Mahindra XUV700 के पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमतें

Mahindra XUV700 (MX, MT, 5-Seater)- 13.45 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX3, MT, 5-Seater)- 15.89 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX3, AT, 5-Seater) 17.61 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX5, MT, 5-Seater)- 17.20 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX5, MT, 7-Seater)- 17.85 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX5, AT, 5-Seater)- 18.97 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX7, MT, 7-Seater)- 19.88 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX7, AT, 7-Seater)- 21.66 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX7 L, AT 7-Seater)- 23.60 लाख रुपये

महिंद्रा एक्सयूवी700 के डीजल, मैनुअल वेरिएंट्स की कीमत 13.96 लाख रुपये से 22.32 लाख रुपये तक है जबकि इसके डीजल, ऑटोमैटिक वेरिएंट्स की कीमत 18.33 लाख रुपये से 25.48 लाख रुपये तक है. इसमें दो AWD, ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट हैं, जिनकी कीमत 23.74 लाख रुपये और 25.48 लाख रुपये है.

Mahindra XUV700 के डीजल वेरिएंट्स की कीमतें

Mahindra XUV700 (MX, MT, 5-Seater) 13.96 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX3, MT, 5-Seater)- 16.39 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX3, MT, 7-Seater)- 17.20 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX5, MT, 5-Seater)- 17.85 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX3, AT, 5-Seater)- 18.33 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX5, MT, 7-Seater)- 18.51 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX5, AT, 5-Seater)- 19.68 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX5, AT, 7-Seater)- 20.29 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX7, MT, 7-Seater)- 20.59 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX7 L, MT, 7-Seater)- 22.32 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX7, AT, 7-Seater)- 22.48 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX7, AT, 7-Seater, AWD)- 23.74 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX7 L, AT, 7-Seater)- 24.21 लाख रुपये

Mahindra XUV700 (AX7 L, AT, 7-Seater, AWD)- 25.48 लाख रुपये

