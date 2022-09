Mahindra: सस्ती हो गई महिंद्रा XUV700 एसयूवी, कंपनी ने की इतने रुपयों की कटौती, जानें नए दाम

Mahindra XUV700 price cut: अगर आप महिंद्रा की एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. कंपनी ने अपनी पॉपुलर कार Mahindra XUV700 की कीमत में कटौती की है. कंपनी की यह अकेली गाड़ी है, जो ADAS जैसे दमदार फीचर्स के साथ आती है. इस एसयूवी की कीमत 13.18 लाख रुपये से शुरू होकर 24.58 लाख रुपये तक जाती है. लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, महिंद्रा ने इस गाड़ी के चुनिंदा वेरिएंट्स की कीमत में मामूली कटौती की है. इसे 6000 रुपये तक सस्ता किया गया है. आइए जानते हैं किन वेरिएंट्स पर लागू होगी नई कीमत

ये वेरिएंट्स हो गए सस्ते

रिपोर्ट के मुताबिक, कीमत में यह कटौती पेट्रोल इंजन वाले AX5 5S MT, AX5 7S MT, AX7 MT, AX5 5S AT, और AX7 AT मॉडल्स और डीजल इंजन वाले AX5 5S MT, AX5 7S MT, AX7 7S MT, AX5 5S AT, AX5 7S AT, AX7 AT, और AX7 AWD AT वेरिएंट्स पर लागू होगी. इस साल की शुरुआत में, कंपनी ने Mahindra XUV700 के वेरिएंट-वाइज फीचर्स को रिवाइज किया था. AX3 मॉडल में अब रियर वाइपर और डिफॉगर नहीं मिलता है. कंपनी ने AX3 के दरवाजों और बूट-लिड के लिए सेलेक्टिव अनलॉक फंक्शन को भी हटा दिया था.

दमदार हैं फीचर्स

यह महिंद्रा की एक फीचर लोडेड कार है. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 12 स्पीकर, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, बिल्ट-इन एलेक्सा और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड फिलहाल 16 महीने तक का चल रहा है.

