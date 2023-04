Maruti Brezza: देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV के किस वेरिएंट पर लगाएं दांव, बेस खरीदें या टॉप?

Maruti Brezza Value for Money Model: मारुति सुजुकी ब्रेजा इस समय देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है. कंपनी ने इसे पिछले साल नए अवतार में पेश किया था, जिसके जरिए इसमें सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा समेत ढेर सारे फीचर्स जोड़े गए थे. मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) की कीमत 8.29 लाख रुपये से शुरू होती है और 12.48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इसे मुख्य तौर पर कुल चार वेरिएंट- LXI, VXI, ZXI, ZXI Plus में बेचा जाता है. ऐसे में बहुत से ग्राहक इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो सकते हैं कि उन्हें इस एसयूवी के किस वेरिएंट पर दांव लगाना चाहिए. हम फीचर्स और कीमत के आधार पर बताने जा रहे हैं मारुति ब्रेजा का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन से रहेगा.

हर वेरिएंट की कीमत

Brezza Lxi - 8.29 लाख रुपये

Brezza Vxi - 9.64 लाख रुपये

Brezza Zxi - 11.04 लाख रुपये

Brezza Vxi AT - 11.14 लाख रुपये

Brezza Zxi Plus - 12.48 लाख रुपये

Brezza Zxi AT- 12.54 लाख रुपये

Brezza Zxi Plus AT - 13.98 लाख रुपये इंजन और पावर

मारुति ब्रेजा में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन (103PS/137Nm) मिलता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं. मैनुअल ट्रांसमिशन में इसका माइलेज 20.15kmpl और ऑटोमैटिक में माइलेज 19.8kmpl तक का है. किस वेरिएंट पर लगाएं दांव

फीचर्स और कीमत को देखते हुए इसका ZXI वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी साबित होता है. बेस वेरिएंट सिर्फ उन ग्राहकों के लिए अच्छा रह सकता है, जिनके साथ बजट की समस्या है. क्योंकि इसमें आपको बेहद कम फीचर्स ऑफर किए जाते हैं. वहीं VXI में कीमत के हिसाब से फीचर्स नहीं मिल पाते. ऐसे में आपको ZXI वेरिएंट पर दांव लगाना चाहिए. Brezza ZXI के फीचर्स

पीछे का कैमरा

LCD ड्राइवर डिस्प्ले

सनरूफ़

रियर वॉशर वाइपर

क्रूज कंट्रोल

16 इंच के अलॉय व्हील

एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप

60-40 स्प्लिट रियर सीटबैक

एलईडी डीआरएल

Arkamys साउंड सिस्टम

सनग्लास होल्डर

रूफ रेल

वॉइस कमांड

कीलेस एंट्री w/पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

फ्रंट फुटवेल रोशनी

ओटीए अपडेट

रियर आर्मरेस्ट

ब्लैक-ब्राउन इंटीरियर

2x ट्वीटर

टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग

पैसेंजर वैनिटी लैंप

बूट लैंप

रियर पार्सल ट्रे