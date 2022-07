Best Mileage Car: Maruti Alto से भी ज्यादा माइलेज देती है ये कार, हर महीने बचेंगे हजारों रुपये; कीमत भी है कम

Maruti Celerio CNG Mileage Is More Than Maruti Alto: पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि अब लोगों को अपने गाड़ी से यात्रा करने का खर्च बचाने के लिए सीएनजी कारों के विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं क्योंकि सीएनजी सस्ती है और सीएनजी के साथ कार ज्यादा माइलेज भी देती है. ऐसे में अगर आप अपने लिए कोई सीएनजी कार लेना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी सीएनजी कार के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो मारुति सुजुकी ऑल्टो से भी ज्यादा माइलेज देती है. जी हां, मारुति की ही एक और गाड़ी है, जो ऑल्टो से भी ज्यादा माइलेज देती है. इस गाड़ी का नाम है- मारुति सुजुकी सेलेरियो. मारुति ने इसी साल की शुरुआत में सेलेरियो का सीएनजी वर्जन लॉन्च किया था. मारुति सुजुकी सेलेरियो सीएनजी की कीमत 6.69 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है. हालांकि, पेट्रोल वर्जन की कीमत 5.25 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक जाती है.

ऑल्टो से ज्यादा माइलेज देती है सेलेरियो

मारुति सुजुकी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, सेलेरियो सीएनजी का माइलेज ऑल्टो के मुकाबले करीब 4 किलोमीटर ज्यादा है. सेलेरियो का माइलेज 35.60 किलोमीटर प्रति किलोग्राम सीएनजी का है जबकि ऑल्टो का माइलेज 31.59 किलोमीटर प्रति किलोग्राम सीएनजी का है. सिर्फ इतना ही नहीं, पेट्रोल वाली सेलेरियो का माइलेज भी पेट्रोल वाली ऑल्टो से ज्यादा है. ऑल्टो का पेट्रोल वर्जन 22.05km/l का माइलेज देता है जबकि सेलेरियो पेट्रोल अलग-अलग वेरिएंट के आधार पर 24.97km/l से लेकर 26.68 km/l तक का माइलेज दे सकती है. ऐसे में सेलेरियो आपके ज्यादा पैसे बचा सकती है.

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

सेलेरियो में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, इसके साथ ही सीएनजी का ऑप्शन दिया जाता है. इसके पेट्रोल वर्जन में 5-स्पीड मैनुअल (स्टैंडर्ड) और 5-स्पीड एएमटी का ऑप्शन दिया जाता है लेकिन सीएनजी वेरिएंट में 5-स्पीड एएमटी का ऑप्शन नहीं मिलता है. इसमें सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. कार में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन जैसे कई फीचर्स मिल जाते हैं. इसके अलावा, पैसिव कीलैस एंट्री, ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

ये खबर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर