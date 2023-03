Best Mileage SUV: दमदार लुक के साथ भर-भरकर माइलेज देंगी ये 5 SUV, कीमत 7.80 लाख से शुरू

Best Mileage SUV Under 10 Lakh: भारत में एसयूवी कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. लेकिन ऐसा माना जाता है कि एसयूवी खरीदारों को माइलेज की फिक्र नहीं होती. लेकिन यह सच नहीं है. माइलेज की ही वजह है कि मार्केट में जल्द ही कई एसयूवी कारों को सीएनजी के साथ लाया जाने वाला है. हालांकि अगर आप अभी भी कोई नई एसयूवी खरीदना चाहते हैं और माइलेज को लेकर डर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है. मार्केट में ऐसी कई एसयूवी हैं जो आपको माइलेज भी बेहतरीन देती हैं. यहां हम आपके लिए सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली 5 एसयूवी (Best Mileage SUV) कारों की लिस्ट लेकर आए हैं.

1. Toyota Urban Cruiser Hyryder: टोयोटा ने पिछले साल इस एसयूवी को लॉन्च किया था और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.48 लाख रुपये से शुरू होती है. यह माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है. यह देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली एसयूवी है. कंपनी की मानें तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन 27.97 kmpl तक की फ्यूल इफिशिएंसी ऑफर करता है. 2. Maruti Suzuki Grand Vitara: यह टोयोटा हाइराइडर पर ही आधारित मारुति एसयूवी है. इस लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 10.45 लाख रुपये से शुरू होती है. हाइराइडर की तरह यह भी माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है. इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन 27.97 kmpl तक की फ्यूल इफिशिएंसी ऑफर करता है. 3. Kia Seltos: इस लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV की एक्स-शोरूम कीमत 10.69 लाख रुपये से शुरू होती है. यह पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों में पेश की जाती है और 20.8 kmpl का माइलेज देती है. 4. Tata Nexon: टाटा नेक्सॉन 7.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ उपलब्ध है. इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प हैं. पेट्रोल वेरिएंट के लिए इसका माइलेज 17.33 kmpl और डीजल वेरिएंट के लिए 23.22 kmpl का है. 5. Kia Sonet: किआ सॉनेट की एक्स-शोरूम कीमत 7.68 लाख रुपये से शुरू होती है. पेट्रोल वेरिएंट 18.4 kmpl तक का माइलेज देता है, जबकि डीजल वेरिएंट 24.1 kmpl तक का माइलेज देता है.