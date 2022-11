MG Air EV: लॉन्च से पहले नजर आई MG की मिनी इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज में 300km तक दौड़गी

MG Air EV in G20 Summit: भारत में अब माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का दौर आने वाला है. मुंबई के इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रैंड PMV Electric ने बुधवार को देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है. इसकी कीमत 4.79 लाख रुपये है और साइज में ऑल्टो से भी छोटी है. इसके अलावा, एमजी मोटर्स इंडिया भी भारत में एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार MG Air EV लाने की तैयारी में है. यह गाड़ी 2023 Auto Expo में देखने को मिल सकती है. हालांकि लॉन्चिंग से पहले ही इस गाड़ी की झलक हमने देखने को मिली है. दरअसल, MG Motor (एमजी मोटर) की इस इलेक्ट्रिक कार को इंडोनेशिया में चल रहे G20 समिट में ऑफिशियल कार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है.

इसे इंडोनेशिया में वूलिंग एयर ईवी के नाम से जाना जाता है. कंपनी ने इसका ऑफिशियल वीडियो भी शेयर किया है. G20 शिखर सम्मेलन में करीब 300 एमजी Air EV को तैनात किया गया है. शिखर सम्मेलन के लिए Wuling Air EV (वुलिंग एयर ईवी) के दो अलग-अलग डिजाइन दिए गए हैं. यह एमजी की भारत में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार हो सकती है. इसकी कीमत 10 लाख से कम रहने की उम्मीद है.

MG Motors preparing to bring a compact electric car MG Air EV in India.

this electric car of is being used as an official car in the ongoing G20 Summit in Indonesia.

in Indonesia, it is called Wuling Air EV#MG #MGAirEV #Wuling@MGMotorIn pic.twitter.com/zGMxF9MvlS

