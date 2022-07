2022 Maruti Alto का डिजाइन हुआ लीक, देखते ही पूछेंगे- कैसे होगी बुकिंग!

2022 Maruti Alto Design Leak: अगली पीढ़ी की मारुति सुजुकी ऑल्टो की तस्वीरें लीक हुई हैं. दरअसल, कार को टीवीसी शूट के दौरान स्पॉट किया गया है, जहां से उसकी तस्वीरें लीक हुईं. लीक तस्वीरों से पता चलता है कि न्यू-जेन ऑल्टो को कई कॉस्मेटिक अपडेट मिलने वाले हैं. कार में बोल्ड शोल्डर लाइन मिलेगी. इसके अलावा, रीवर्क्ड रियर बम्पर और टेल लैंप क्लस्टर्स मिलने वाले हैं. हालांकि, इसमें अलॉय व्हील नहीं मिल सकते हैं क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें व्हील कैप नजर आ रहे हैं. लेकिन, नई ऑल्टो की लीक तस्वीरें देखकर यह कहना मुश्किल नहीं है कि इसके लुक को पहले ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की गई है. इसमें नई फॉग लैंप हाउसिंग, नई हेडलाइट्स और नई डिजाइन की गई ग्रिल भी मिलेगी.



इसी साल त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले अगले महीने इसके लॉन्च होने की उम्मीद है. हालांकि, कंपनी ने कोई तारीख अभी फाइनल नहीं की है और न ही लॉन्च की जानकारी दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, तीसरी पीढ़ी की मारुति ऑल्टो कंपनी की गुरुग्राम स्थित फैसिलिटी में ट्रायल प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच गई है. नई ऑल्टो मौजूदा मॉडल की तुलना में लंबी और ऊंची दिखती है. नई-जेन ऑल्टो अपने मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा बेहतर डिजाइन एलिमेंट के साथ आएगी. साइड से यह बॉक्सी नजर आ सकती है.

देखें तस्वीरें-

3rd-Gen Maruti Alto leak pics. Expected launch will be sometime in next month. pic.twitter.com/suE4n5EjFY

— Lakshya Rana (@LakshyaRana6) July 18, 2022