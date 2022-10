Petrol Expiry Date: पेट्रोल की भी होती है एक्सपायरी डेट? इतने दिन Car खड़ी रहने पर हो सकता है खराब

How Long Can Petrol be Stored: जब भी हम दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी कीमत के साथ जिस एक चीज पर हम सभी गौर करते हैं, वह है एक्सपायरी डेट. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल की भी एक्सपायरी डेट होती है या नहीं? पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम और लगातार बढ़ रहे जाम के बीच हम अक्सर लंबे समय तक अपनी कार को खड़ा छोड़ देते हैं. कई बार हफ्तों या महीनों तक भी गाड़ी के टैंक में पेट्रोल भरा हुआ रहता है. क्या इसमें भरा पेट्रोल खराब होता है? अगर हां तो कितने दिन में? आइए जानते हैं इसका जवाब

सड़ने लगेगा पेट्रोल?

जब पेट्रोल-डीजल बनाया जाता है, तो इसके लिए कच्चे तेल को रिफाइन करने के दौरान उसमें कई केमिकल मिलाए जाते हैं. इनमें से एक कैमिकल इथेनॉल भी है. इन कैमिकल्स के कारण पेट्रोल और डीजल की शेल्फ लाइफ घट जाती है.

भारत में भी इस समय जो पेट्रोल दिया जा रहा है उसमें 20 प्रतिशत एथनॉल को मिलाकर बेचा जा रहा है. जब आप गाड़ी को लंबे समय तक खड़ी रखेंगे, तो उसमें मौजूद पेट्रोल के कैमिकल्स तापमान के साथ वाष्प में बदल जाते हैं. जब इन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता तो पेट्रोल-डीजल सड़ने लगता है.

इतने दिन में खराब होता है पेट्रोल

खड़ी हुई गाड़ी में भरा पेट्रोल कितने समय में खराब होगा, यह तापमान पर निर्भर करता है. जितना ज्यादा तापमान रहेगा, डीजल-पेट्रोल उतनी जल्दी खराब हो सकता है. उदाहरण के लिए अगर भीषण गर्मी के समय आपकी गाड़ी 1 महीने लगातार खड़ी रहती है तो इतने समय में तेल सड़ सकता है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीलबंद कंटेनर में पेट्रोल को एक साल तक स्टोर किया जा सकता है. जबकि गाड़ी की टंकी में यह 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 6 महीने तक खराब नहीं होगा. वहीं अगर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो संभावना है कि यह तीन महीने के बाद खराब हो जाए. ऐसे में अगर आप लंबे समय तक गाड़ी खड़ी रख रहे हैं तो बेहतर होगा कि थोड़े समय बाद जरूर चलाते रहें.

