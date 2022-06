सरकार ने पेट्रोल में मिलाया कुछ ऐसा जिसने बचाए 41,000 करोड़, PM बोले 'ये बहुत बड़ी सफलता'

PM Modi On Blended Petrol: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत ने समयसीमा से पांच महीने पहले पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और इससे देश में करीब 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ तथा भारत को 41,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत और पिछले आठ वर्षों में किसानों को 40,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की आय हुई है. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है, जहां वित्त वर्ष 2013-14 में पेट्रोल ब्लेंडेड इथेनॉल मुश्किल से 1.5 प्रतिशत था, वो वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़कर 5 प्रतिशत हो गया है.

We have achieved 10% ethanol blending in petrol, 5 months ahead of the November 2022 target.

This is a major accomplishment given that blending was hardly 1.5% in 2013-14 and 5% in 2019-20: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2022