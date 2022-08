Hunter 350: आज धमाका करेगी Royal Enfield, लॉन्च होगी सस्ती बाइक, जानें कीमत से फीचर्स तक सब कुछ

Royal Enfield Hunter 350 Price and Features: रॉयल एनफील्ड आज भारत में एक और धमाका करने जा रही है. कंपनी अपनी नई बाइक हंटर 350 (Royal Enfield Hunter 350) को लॉन्च करेगी. कहा जा रहा है कि यह कंपनी की सबसे सस्ती बाइक्स में से एक हो सकती है. बाइक के फीचर्स से लेकर लुक और कीमत तक की डिटेल्स पहले ही लीक हो चुकी है. इस बाइक में नई क्लासिक 350 और Meteor 350 वाला ही इंजन और प्लेटफॉर्म मिलने वाला है. साथ ही इसे एक नियो-रेट्रो टूरर और स्क्रैम्बलर बाइक के जैसा लुक दिया जाएगा. आइए जानते हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की सभी डिटेल्स

रॉयल एनफील्ड हंटर 350: डिज़ाइन

हंटर 350 को कंपनी की बाकी बाइक्स से अलग लुक दिया गया है. यह टूरिंग की तुलना में ज्यादा स्पोर्टियर लुक वाली नजर आती है. इसमें गोल हेडलैम्प्स, इंडिकेटर्स और लंबी सिंगल-पीस सीट दी गई है, जो इसे विंटेज लुक देती है. यह बाइक कंपनी की पिछली मोटरसाइकिलों से छोटी लगती है. इसके फ्यूल टैंक का डिजाइन भी बाकी बाइक्स से अलग नजर आता है.

A new geometry. A new look. A new era. #24hourstogo #AShotOfMotorcyclinghttps://t.co/YtRdgplOsK

#RoyalEnfield #RidePure #PureMotorcycling pic.twitter.com/NYK9tbruuW

— Royal Enfield (@royalenfield) August 6, 2022