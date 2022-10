Scorpio Classic: इस 'पुरानी' SUV की ताबड़तोड़ बिक्री से आनंद महिंद्रा भी हुए हैरान, बोले- Old ही असली Gold

Mahindra Best Selling SUV: सितंबर महीने में हुई कार बिक्री के आंकड़ें आ गए हैं. बाकी कंपनियों के साथ महिंद्रा के लिए भी पिछला महीना शानदार रहा है. महिंद्रा सितंबर 2022 में सबसे ज्यादा एसयूवी बेचने वाली कार कंपनी रही है. Mahindra Scorpio-N और Mahindra XUV700 जैसी गाड़ियों की तगड़ी डिमांड रही. हालांकि बीते महीने सबसे ज्यादा बुकिंग कंपनी की Scorpio Classic को मिली हैं. बता दें कि पॉपुलर कार मेकर कंपनी महिंद्रा ने पिछले महीने ही अपनी स्कॉर्पियो कार को नए अवतार में पेश किया है. कंपनी ने नई गाड़ी को Mahindra Scorpio Classic नाम दिया है.

नई स्कॉर्पियो क्लासिक की बुकिंग को देखकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी हैरान रह गए. उन्होंने ट्वविटर पर एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए बड़ी बात कही है. अपने ट्वीट में उन्होंने 2002 की एक तस्वीर पोस्ट की, जो पहली स्कॉर्पियो के लॉन्च की है. इसके साथ उन्होंने लिखा, "सितंबर अच्छा रहा, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि पिछले महीने सभी कारों में सबसे ज्यादा बुकिंग स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए थी. 2002 में पहली स्कॉर्पियो के लॉन्च की पुरानी यादें ताजा कर दीं. ओल्ड इज़ क्लियरली गोल्ड.." हालांकि आनंद महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए बुकिंग नंबरों का खुलासा नहीं किया है.

It’s been a good September. But what was unexpectedly astonishing was the fact that the highest incremental bookings for the month-across ALL cars-was for the Scorpio Classic! Brought back nostalgic memories of the first Scorpio’s launch in 2002. Old is clearly Gold.. https://t.co/Ty3Teszvyd pic.twitter.com/x3WSyXTmN2

— anand mahindra (@anandmahindra) October 3, 2022