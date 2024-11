केजरीवाल से रहा 36 का आंकड़ा.. अब दिल्ली के LG ने आतिशी की तारीफ कर सबको चौंकाया

Delhi LG Vk Saxena: राजनीति क्या मजेदार चीज है.. ये कभी राजनीति के छात्रों, राजनीति के शौकीन लोगों या फिर राजनीतिक लोगों से पूछिए. इसी कड़ी में एक ताजा और मजेदार वाकया दिल्ली से देखने को मिला है. कभी दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल से 36 का आंकड़ा रखने वाले दिल्ली के एलजी इन दिनों दिल्ली की नई सीएम की तारीफ करते दिख रहे हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की प्रशंसा करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को कहा कि वह अपने पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल से हजार गुना बेहतर हैं.

असल में इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में सक्सेना ने कहा कि मुझे आज खुशी है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह अपने पूर्ववर्ती से हजार गुना बेहतर हैं. उपराज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में शामिली हुईं आतिशी की ओर देखकर यह टिप्पणी की.

सक्सेना ने छात्राओं से कहा कि..

अपने संबोधन में सक्सेना ने छात्राओं से कहा कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके सामने चार मार्गदर्शक बातें होती हैं. पहला है स्वयं के प्रति आपकी जिम्मेदारी, दूसरा है अपने माता-पिता और परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी, जबकि तीसरा है समाज और राष्ट्र निर्माण के प्रति जिम्मेदारी. उन्होंने कहा कि चौथी जिम्मेदारी यह है कि आप स्वयं को एक ऐसी महिला के रूप में साबित करें, जिसने लिंग भेदभाव की दीवार को तोड़ा और सभी क्षेत्रों में दूसरों के बराबर खड़ी हुई.

#WATCH | Delhi: At the 7th Convocation of Indira Gandhi Delhi Technical University for Women (IGDTUW), Delhi LG VK Saxena says, "I am very happy that the Chief Minister of Delhi is a woman. I can say with confidence that she is a thousand times better than her predecessor..." pic.twitter.com/4iTDNmYLwv

— ANI (@ANI) November 22, 2024