WagonR के बाद ये है दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली धांसू कार, जानें इसके सभी वेरिएंट्स की कीमतें

Maruti Suzuki Swift All Variants: मारुति सुजुकी भारत में सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली कंपनी है. हैचबैक सेगमेंट में इसकी सबसे ज्यादा कार बिकती हैं. जून में कंपनी की 3 हैचबैक कारें टॉप सेलिंग कारों में रही हैं. इनमें मारुति सुजुकी वैगनआर सबसे ज्यादा बिकी है और इसके बाद मारुति स्विफ्ट का नंबर है. मारुति स्विफ्ट देश में दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है. जून में इसकी 16 हजार से ज्यादा यूनिट बिकी हैं. यह कार डिजाइन, कीमत और माइलेज के मामले में काफी बेहतर है. स्विफ्ट की कीमत सिर्फ 5.92 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू होती है. हालांकि, इसके कई वेरिएंट आते हैं, जिनकी कीमत अलग-अलग है. तो अगर आप मारुति स्विफ्ट हैचबैक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इसके सभी वेरिएंट की कीमतों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप आसानी से अपनी पसंद का वेरिएंट चुन पाएं. तो चलिए आपको इसके सभी वेरिएंट की कीमतों की जानकारी देते हैं.

5.92 लाख रुपये से शुरू कीमत

मारुति स्विफ्ट LXi, VXi, ZXi और ZXi+ जैसे 4 ट्रिम लेवल में आती है. इसके कुल 9 वेरिएंट्स हैं, जिनकी कीमत 5.92 लाख रुपये से लेकर 8.85 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है. Maruti Swift LXI मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 5.92 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है. वहीं, Maruti Swift VXI मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 6.82 लाख रुपये है. इसके अलावा, Maruti Swif VXi AMT वेरिएंट की कीमत 7.32 लाख रुपये है. Maruti Swift ZXI मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 7.50 लाख रुपये है. Maruti Swift ZXI ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 8.00 लाख रुपये है.

इनके अलावा, Maruti Swift ZXI Plus मैनुअल वेरिएंट की कीमत 8.21 लाख रुपये है. Maruti Swift ZXI Plus DT मैनुअल वेरिएंट की कीमत 8.35 लाख रुपये है. Maruti Swift ZXI Plus AMT वेरिएंट की कीमत 8.71 लाख रुपये है और Maruti Swift ZXI Plus DT AMT वेरिएंट की कीमत 8.85 लाख रुपये है. यह सभी कीमतें एक्स शोरूम हैं. अगर इनके माइलेज के बारे में बात करें तो यह कार 23.76 kmpl तक का माइलेज दे सकती है.

