Kartik Aaryan भी नहीं बच पाए! 4.5 करोड़ की लग्जरी SUV से कर बैठे ऐसी गलती, कट गया ट्रैफिक चालान

Kartik Aaryan Car Collection: ट्रैफिक रूल्स सभी के लिए बराबर होते हैं, चाहे वह कोई आम आदमी हो या फिल्म स्टार. बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aryan) इन दिनों अपनी फिल्म ’शहजादा’ के प्रमोशन में जुटे हैं. फिल्म अब सिनेमाघरों में आ चुकी है. यह फिल्म अल्लू अर्जुन की तेलुगू हिट 'अला वैकुंठपूर्मुलू' की हिंदी रीमेक है. इस बीच कार्तिक आर्यन समय निकालकर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे. कार्तिक आर्यन अपनी लग्जरी एसयूवी लेंबॉर्गिनी Urus से पहुंचे थे. लेकिन इस दौरान एक छोटी से गलती कर बैठे और उनका चालान कट गया. मुंबई पुलिस ने इस चालान की बात खुद सोशल मीडिया पर बताई है. खास बात यह है कि इस बारे में मुंबई पुलिस ने बड़े ही मजेदार अंदाज में ट्वीट किया.

दरअसल फिल्म की रिलीज से पहले, एक्टर मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे. यहीं एक्टर अपनी गलत पार्किंग के लिए मुसीबत में पड़ गए. पुलिस ने अभिनेता को मंदिर के पास नो-पार्किंग जोन में अपनी लक्जरी कार खड़ी करने को लेकर चालान कर दिया. उनकी इस कार की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपये है. मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर कार्तिक आर्यन की लेम्बोर्गिनी उरुस की एक तस्वीर के साथ पोस्ट शेयर किया. पोस्ट पर कैप्शन पढ़ा, "प्रोब्लम? प्रोब्लम यह थी कि कार गलत साइड पर खड़ी थी! ऐसा मत करो। यह सोचने की 'भूल' मत करना कि 'शहजादा' ट्रैफिक नियमों को तोड़ सकता है."

Problem? Problem yeh thi ki the car was parked on the wrong side!

Don't do the 'Bhool' of thinking that 'Shehzadaas' can flout traffic rules. #RulesAajKalAndForever pic.twitter.com/zrokch9rHl

— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) February 18, 2023