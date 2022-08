9 एयरबैग्स वाली SUV की बुकिंग फिर शुरू, 48 घंटे में हो गई थी खत्म, भूल जाएंगे Fortuner

Skoda Kodiaq Booking: अगर आप भारत में एक फुल साइज एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है. फोर्ड के चले जाने के बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर की बिक्री बढ़ गई है. इस बीच स्कोडा ने जनवरी में अपनी Kodiaq को लॉन्च किया था. लॉन्चिंग के बाद इस एसयूवी की सभी यूनिट्स खत्म हो गई थीं. अब कंपनी ने फिर से एस एसयूवी की बुकिंग शुरू कर दी है. ग्राहक इस गाड़ी को मात्र 50 हजार में बुक कर सकते हैं. इसके लिए आपको कंपनी के डीलरशिप पर जाना होगा.

बुकिंग शुरू करने के साथ ही कंपनी ने अपनी Skoda Kodiaq प्रीमियम एसयूवी की नई कीमतों का भी ऐलान किया है. इसके बेस वेरिएंट स्टाइल की कीमत अब 37.49 लाख रुपये हो गई है. जबकि टॉप वेरिएंट L&K की कीमत 39.99 लाख रुपये रहने वाली है. नई कीमतें के साथ कोडिएक अब पहले से 1.5 लाख रुपये महंगी हो गई है. नई बुकिंग्स की डिलिवरी जनवरी 2023 तक की जाएगी.

Skoda Kodiaq Bookings Reopen

Skoda says deliveries for next batch to commence in early 2023

The Kodiaq was launched in January in limited numbers – 1,200 units – with all units sold out within 48 hours of bookings opening.#MoreKODIAQsForIndia pic.twitter.com/iPmAQNMlUP

— vishal ahlawat (@vishalahlawat92) August 10, 2022