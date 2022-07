Suzuki Jimny LWB Version: काफी समय से रिपोर्ट्स आ रही है कि मारुति सुजुकी जिम्नी एसयूवी का लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन तैयार कर रही है, जिसे 2023 में पेश किया जा सकता है. अब ब्राजील की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुजुकी जिम्नी एलडब्ल्यूबी (Long-Wheelbase) वर्जन 2022 में ही ग्लोबल डेब्यू करेगा. दरअसल, कंपनी ने यूरोप में एसयूवी के प्रोडक्शन वर्जन की टेस्टिंग शुरू कर दी है. यूरोपियन-स्पेक सुजुकी जिम्नी 4×4 ट्रैक्शन वाला 3-डोर मॉडल है और कठिन सड़कों पर भी अच्छा अनुभव दे सकता है. हालांकि, उत्सर्जन मानदंडों के कारण एसयूवी केवल यूरोप में एक वाणिज्यिक वाहन के रूप में उपलब्ध है. नया मॉडल लंबे व्हीलबेस वाला होगा और पुराने मॉडल से लंबा होगा. इसकी रेंडरिंग भी सामने आई है.

नई सुजुकी जिम्नी एलडब्ल्यूबी वर्जन, 3-दरवाजे Sierra लाइफस्टाइल एसयूवी पर आधारित है, जो चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध है. नए मॉडल का फ्रंट काफी हद तक Sierra के जैसा दिखाई देगा. हालांकि, इसमें सुजुकी की नई ग्रिल और हेडलैंप सेट-अप मिलेगा. अधिकांश बदलाव साइड में किए गए हैं. नई Suzuki Jimny LWB में बॉक्सी स्टाइल को जारी रखा गया है. इसमें पीछे भी दरवाजे होंगे. इसमें साइड में तीन विंडो मिलेंगे. SUV का व्हीलबेस पहले के मुकाबले 300mm लंबा हो सकता है. इसकी लंबाई भी 300mm बढ़ सकती है. व्हीलबेस को लंबा करने से बूट और सीटों की दूसरी पंक्ति, दोनों में स्पेस बढ़ेगा. यह भारत में आती है तो महिंद्रा थार को टक्कर देगी.

