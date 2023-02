Tata ने दिया झटका! सबसे सस्ती Electric Car को कर दिया महंगा, अब इतनी हो गई कीमत

Tata Tiago EV Price Hike: टाटा मोटर्स ने पिछले साल अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार के रूप में टाटा टियागो ईवी (Tata Tiago EV) लॉन्च की थी. लॉन्चिंग के वक्त इसकी शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपए रखी गई थी. हालांकि, उसी समय कंपनी ने ऐलान किया था कि यह इंट्रोडक्टरी प्राइज है, जो सिर्फ शुरुआती 20000 ग्राहकों के लिए होगा. इस गाड़ी को ग्राहकों का शानदार रिस्पांस मिला और देखते ही देखते 20,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल गई. अब वादे के अनुसार कंपनी ने इस कार की कीमत में बदलाव कर दिया है.

Tata Tiago EV प्राइस हाइक

कंपनी ने इसकी कीमत में ₹20000 का इजाफा किया है. इसके बाद अब Tata Tiago EV की नई शुरुआती कीमत 8.69 लाख रुपये हो गई है. जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 11.79 लाख रुपये से बढ़कर 11.99 लाख रुपये हो गई है. टाटा टियागो ईवी अलग-अलग बैटरी पैक और चार्जिंग ऑप्शन के हिसाब से कुल 8 ट्रिम्स में आती है. यहां देखें हर वेरिएंट की कीमत

The Tiago.ev, India’s most affordable EV now starts at a price of INR 8.69 Lakh.

Here is the Price List for All Variants.#TataMotors #TataTiagoEV #TiagoEV @Tatamotorsev pic.twitter.com/BNmXOqojTP

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) February 10, 2023