Tata की कार लेकर पछता रहे ये ग्राहक, सर्विस सेंटर ने ही 'तोड़ी' गाड़ियां, डिलीवरी में भी देरी!

Tata after sell service: टाटा मोटर्स की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है. फिलहाल यह मारुति सुजुकी और हुंडई के बाद देश की तीसरे नंबर की कार कंपनी बनी हुई है. कंपनी भारत में नेक्सॉन से लेकर हैरियर, सफारी और टिगोर जैसी कारों की बिक्री करती है. Tata Nexon कंपनी का बेस्ट सेलिंग मॉडल है. जहां बड़ी संख्या में ग्राहक टाटा की कार लेकर खुश होंगे, वहीं कई ग्राहक ऐसे भी हैं जो टाटा की गाड़ी खरीदकर पछता रहे हैं. Tata Motors के ट्विटर अकाउंट पर ऐसे ग्राहकों की एक लंबी लिस्ट है, जिन्हें सर्विस सेंटर की लापरवाही और डिलीवरी में देरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. अधिकतर मामले ऐसे हैं जहां सर्विस सेंटर ने ही गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिए. आइए ऐसे ही 5 मामलों पर नजर डालते हैं.

1. नसीन सैफी (@NasimSaifi20) नाम के यूजर ने लिखा, "टाटा की सर्विस एकदम बेकार है. 3 दिन पुरानी टियागो में रोज एक नया प्रोबल्म आता है. सबूत आपके सामने है." इसके साथ यूजर ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें टाटा टियागी का रीडिंग लैंप, इंजन का एक पार्ट और हेडलैंप डैमेज नजर आ रहा है.

2. यश नाम के यूजर (@Hyperscorpio1) ने दावा किया, "मैं अपनी टाटा पंच की दूसरी सर्विस के लिए आज सुबह 10 बजे आया था. मेरी कार अभी तक डिलीवर नहीं की गई. कार का ट्रायल लेते हुए उन्होंने टक्कर भी मार दी और अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं. घटिया सर्विस."

3. इसी तरह की समस्या सुमित प्रकाश (@sumitprakash003) नाम के यूजर को आई है. सुमित ने बताया, "टाटा मोटर्स की घटिया सर्विस. सर्विस टेक्नीशियन ने मेरी सफारी को वर्कशॉप में टक्कर मार दी. इसकी हेडलाइट और बंपर टूट गए. सर्विस अभी भी पेंडिंग है."

4. सेल्वाराज नाम के यूजर (@SelvarajCSE) ने लिखा, "मुझे टाटा मोटर्स की सर्विस पसंद नहीं आई. मैंने अपनी नेक्सॉन को पहली सर्विस के लिए 22-दिसंबर-22 को सुबह 9 बजे छोड़ा था. लेकिन पहले ही 3 दिन हो चुके हैं और अभी भी मेरा वाहन मुझे नहीं दिया गया है. क्या पहली सर्विस पर इतना इंतजार करना सही है? अनुमानित डिलीवरी डेट पार हो गई."

@TataMotors I am not having good experience with service. I left my Nexon for first service on 22-Dec-22 9AM. But it's already 3 days over and still my vehicle is not delivered to me. Is it acceptable to wait on first service? Estimated delivery date sre crossed @TataMotors_Cars

— SELVARAJ S (@SelvarajCSE) December 24, 2022