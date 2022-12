Service के दौरान लिफ्ट से गिरी Tata Nexon, चारों तरफ से हुई डैमेज, फिर शोरूम ने किया ऐसा...

Tata nexon EV Service: कार सर्विसिंग के दौरान लापरवाही के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. कई बार ग्राहकों को बावकूफ बना दिया जाता है, तो कई बार सर्विसिंग के लिए आया वाहन क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं भी होती रहती हैं. ऐसा ही ताजा मामला एक टाटा ग्राहक के साथ हुआ है, जब सर्विस के लिए आई उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई. ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर पर सर्विस के लिए आई एक Tata Nexon EV सर्विस लिफ्ट से नीचे गिर गई. इससे गाड़ी बाहर से काफी डैमेज हो गई. ऐसे में जो ग्राहक डीलरशिप से परेशानी सुलझाने उम्मीद कर रहा था, उल्टा उसे ही धमकी दी जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना हैदराबाद की है. डॉ. राजीव बंडारू नाम के शख्स ने अपने साथ हुए इस हादसे को सोशल मीडिया पर साझा किया है. वह अपनी टाटा नेक्सॉन ईवी को सर्विस के लिए ऑरेंज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड नाम के ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर पर ले गए थे. पोस्ट में दावा किया गया है कि सर्विस के दौरान Nexon EV लिफ्ट से अचानक नीचे आ गिरी. ऐसे में गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.

डॉ बंडारू ने दावा किया है कि सर्विस सेंटर अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय क्षतिग्रस्त वाहन के लिए इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं. पोस्ट में दावा किया गया है कि वाहन मालिक को वर्कशॉप के अधिकारी धमकी दे रहे हैं कि अगर इंश्योरेंस से गाड़ी की मरम्मत नहीं कराई तो वह कार वापस नहीं करेंगे.

My Vehicle Nexon EV damaged by Orange Auto Pvt Ltd Service Center, Hafeezpet Miyapur, Hyd which is a TATA Authorized Service center by vehicle lift crash during General Service in the service center.

CEO and MD doesn't take responsibility and not supporting customer #RatanTata pic.twitter.com/S3sFKKLioV

— Dr RAJIV BANDARU (@rajiv_bandaru) November 28, 2022