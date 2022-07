Car Comfort: कार में हैं ये 4 फीचर्स तो लंबे सफर में भी नहीं होगी थकान, आप भी जान लें इनका इस्तेमाल

Use of These Car Comfort Features for driver: हर कार में ड्राइवर के कंफर्ट को देखते हुए कुछ फीचर्स दिए जाते हैं महंगी और सस्ती कारों के हिसाब से ये फीचर्स कम ज्यादा हो सकते हैं. लेकिन ज्यादातर कारों में इन फीचर्स का इस्तेमाल किया ही जाता है. ये फीचर्स ड्राइवर को बेहतरीन कंफर्ट ऑफर करते हैं. खासकर उस दौरान जब उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर जाना होता है. क्योंकि लॉन्ग ड्राइव के दौरान एक ही पोजीशन पर रहने पर काफी थकान होने लगती है ऐसे में अगर आप कुछ कंफर्ट फीचर्स का इस्तेमाल कर ले तो आपको कार चलाते समय थकान नहीं होगी. क्योंकि यह कई बार ये काफी खतरनाक हो जाता है. आपको थकान के बाद नींद भी आने लगती है ऐसा ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए आज हम आपको कार में दिए जाने वाले कंफर्ट फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

क्रूज कंट्रोल

क्रूज कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो प्रीमियम कारों में ऑफर किया जाता है इस फीचर को एक बार एक्टिवेट करने के बाद आपको बार-बार गियर बदलने और एक्सलरेटर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है आप एक स्पीड सेट करके इसी स्पीड पर घंटों तक कार ड्राइव कर सकते हैं.

कूलिंग सीट्स

आजकल कारों में ऐसी सीट्स ऑफर की जा रही हैं जो ड्राइवर को बाइक एरिया से कूलिंग प्रोवाइड करती हैं. हालांकि ये सीट्स कुछ ही कारों में दी जा रही है. ये फीचर एयर कंडीशनर के बगैर ही ड्राइवर को कूलिंग ऑफर करता है और गर्मियों के मौसम में बेहतरीन कम्फर्ट देता है.

एयर प्यूरीफायर

आजकल कारों में एयर प्यूरिफायर दिया जा रहा है जो केबिन की एयर क्लीन करता है और ड्राइवर जो एक्टिव रखता है जससे लम्बे सफर के दौरान ड्राइवर को किसी तरह की समस्या ना हो.

एम्बिएंट लाइटिंग

अगर आपकी कार में एम्बिएंट लाइटिंग है तो ये आंखों को सुकून ऑफर करती है और देखने में ये बेहद ही स्टाइलिश होती है. अगर आपकी कार में ये सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं तो आपको भी लंबे सफर के दौरान थकान नहीं होगी.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.