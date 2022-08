ये 4 लोग कभी न करें Royal Enfield Bullet खरीदने की गलती, वरना कहेंगे- 'हाय मैं तो लुट गया'!

Who Should Not To Buy Royal Enfield Bullet: रॉयल एनफील्ड की बुलेट दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है. लोग इसे स्टेटस सिंबल की तरह लेते हैं. लेकिन, जरूर नहीं है कि हर प्रोडक्टर सभी के लिए सुटेबल हो. रॉयल एनफील्ड बुलेट के साथ भी ऐसा ही है. यह भी हर व्यक्ति के लिए पूरी तरह से सुटेबल नहीं हो सकती है. दरअसल, जब कोई व्यक्ति नई बाइक खरीदता है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उनके हिसाब से ही वह नई बाइक का चयन करता है. ऐसे में आज हम आपको उन 4 पैरामीटर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनपर रॉयल एनफील्ड बुलेट खरी नहीं उतरती है.

माइलेज

जिन लोगों को ऐसी बाइक खरीदनी है, जो माइलेज ज्यादा दे तो रॉयल एनफील्ड बुलेट शायद आपके लिए नहीं है. दरअसल, बुलेट 350सीसी के इंजन के साथ आती है. यह बड़ा इंजन है और जाहिर है कि बड़ा इंजन फ्यूल एफिशिएंसी कम देगा. ऐसे में आपको इसे चलाने का खर्च ज्यादा आएगा. तो अगर आपको माइलेज बाइक चाहिए तो अन्य विकल्प तलाशें.

वजन

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें लाइट वेट बाइक्स पसंद होती हैं. अगर आप इन लोगों में से हैं तो फिर रॉयल एनफील्ड बुलेट आपके लिए नहीं है. अगर आपको कोई लाइटवेट मोटरसाइकिल खरीदनी तो बाजार में मौजूद अन्य विकल्प तलाशने चाहिए. बुलेट का वजन काफी ज्यादा है, जिस कारण यह आपके लाइटवेट वाले पैरामीटर पर खरी नहीं उतरीगी.

सर्विस कॉस्ट

रॉयल एनफील्ड बुलेट को लग्जरी बाइक में गिना जा सकता है. लोग इसे स्टेटस सिंबल के तौर पर खरीदते हैं. इसकी सर्विसिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है. तो अगर आपको कोई ऐसी बाइक चाहिए, जिसकी सर्विसिंग कॉस्ट कम हो तो बुलेट आपके लिए नहीं है. सामान्य 100सीसी या 150सीसी वाली बाइक्स के मुकाबले इसकी सर्विस कॉस्ट दोगुनी के करीब होती है.

एक्सेसरीज और मर्चेंडाइज

जिन लोगों को ऐसी बाइक चाहिए जिसकी एक्सेसरीज और मर्चेंडाइज सस्ती हों, तो बुलेट ऐसे लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है. इसकी एक्सेसरीज और मर्चेंडाइज काफी कॉस्टली हैं.

