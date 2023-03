ये रही 100cc वाली 12 मोटरसाइकिलों की लिस्ट, जो देती हैं धांसू माइलेज; कीमत बस इतनी

Best Mileage Bikes: दोपहिया वाहन भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग का मुख्य आधार हैं. इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण 100सीसी सेगमेंट हैं. 100सीसी-110सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिलों को फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए किफायती कीमतों पर बाजार में लाया जाता है. इन्हें चलाने का खर्च कम आता है क्योंकि इनका माइलेज अच्छा होता है. इनके रखरखाव का भी खर्चा कम रहता है. इन्हीं कारणों से इस सेगमेंट की बाइक्स काफी डिमांड में रहती हैं. मौजूदा समय में ग्राहकों के लिए 100सीसी-110सीसी सेगमेंट में कई मोटरसाइकिलों के ऑप्शन हैं, जो कम कीमत पर अच्छा माइलेज ऑफर करती हैं.

ज्यादा माइलेज वाली 12 बाइक्स

-- Hero HF Deluxe (कीमत करीब 60 हजार रुपये से शुरू)

-- Hero HF 100 (कीमत करीब 55 हजार रुपये से शुरू)

-- Hero Splendor Plus (कीमत करीब 70 हजार रुपये से शुरू)

-- Hero Splendor Plus Xtec (कीमत करीब 75 हजार रुपये से शुरू)

-- Bajaj Platina 100 (कीमत करीब 63 हजार रुपये से शुरू)

-- TVS Sport (कीमत करीब 64 हजार रुपये से शुरू)

-- Honda CD110 Dream (कीमत करीब 70 हजार रुपये से शुरू)

-- Honda Livo (कीमत करीब 75 हजार रुपये से शुरू)

-- TVS Star City Plus (कीमत करीब 72 हजार रुपये से शुरू)

-- TVS Radeon (कीमत करीब 60 हजार रुपये से शुरू)

-- Hero Passion Xtec (कीमत करीब 71 हजार रुपये से शुरू)

-- Hero Passion Pro (कीमत करीब 74 हजार रुपये से शुरू)

इतना मिलेगा माइलेज

लिस्ट में दर्ज सभी बाइक्स 60 किलोमीटर प्रति लीटर (पेट्रोल) से ज्यादा का माइलेज देने में सक्षम हैं. इनमें से कुछ बाइक्स को लेकर तो यह भी दावा किया जाता है कि रियल वर्ल्ड में वह 80 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ज्यादा का माइलेज दे देती हैं. हालांकि, यह बाइक चलाने के तरीके और जगह पर निर्भर करता है. जैसे आप भीड़-भाड़ वाली जगह पर बाइक चलाएंगे तो कम माइलेज मिलेगा जबकि शहर से बाहर चलाएंगे तो ज्यादा माइलेज मिलेगा.

