Viral Video: कार की डिक्की में बच्चों को बैठाकर घुमा रहा शख्स, मिली ऐसी सजा कि नहीं करेगा ऐसी गलती

Kids in car boot: सड़क पर वाहन चलाते समय हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है. हालांकि कई बार हम-अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो भारी पड़ जाती है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स कार की डिक्की में 3 बच्चों को बैठा कर ले जा रहा है. इस घटना को किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इस पर एक्शन भी लिया.

दरअसल, यह घटना हैदराबाद की बताई जा रही है. वीडियो को एक शख्स ने ट्वीट करते हुए ट्रैफिक पुलिस को टैग कर दिया और एक्शन की मांग की. वीडियो में एक हुंडई ग्रैंड i10 कार को सड़क पर जाते देखा जा सकता है. गाड़ी का बूट खुला हुआ था और उसके अंदर 3 बच्चे बैठे हुए थे. इसके अलावा गाड़ी में पांच अन्य लोग भी बैठे हुए दिख रहे हैं.

How irresponsible parents they are? Pls take review sir and action. @KTRTRS @TelanganaCOPs @HiHyderabad @tsrtcmdoffice pic.twitter.com/zqnoZ5L0HM

