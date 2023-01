What to do after accident: दिल्ली में साल 2023 एक बुरी खबर के साथ आया. एक युवती को कार से घिसटने के बाद मौत होने का मामला सामने आया है. घटना के बाद कार चालक और कार में मौजूद बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. हमारे देश में कार एक्सीडेंट एक आम बात है. सड़क पर वाहन चलाते समय अक्सर गलतियां हो जाती हैं. लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वह दुर्घटना स्थल से भाग खड़े होते हैं. यहां हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपसे भी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए . यहां हमने 4 स्टेप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं.

1. देखें किसी को चोट तो नहीं आई: सबसे पहले अपने वाहन को सड़क के किनारे लगा दें और चेक करें कि आपको कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी. अब एक्सीडेंट का शिकार हुए दूसरे व्यक्ति को चेक करें. यदि कोई घायल हो गया है, तो तुरंत 100 डायल करके मदद बुलाएं. एंबुलेंस के लिए 112 डायल करना होगा. पुलिस को हादसे की जानकारी दें.

2. जानकारी साझा करें: अगर दुर्घटना आपके कारण हुई है, तो आपको अपनी कॉन्टैक्ट डीटेल्स, इंश्योरेंस डिटेल्स आदि तीसरे पक्ष के साथ साझा करनी होगी, जो एक्सीडेंट में शिकार हुआ है. अगर दुर्घटना किसी अन्य वाहन के कारण हुई है, तो आपको कार के पंजीकरण डीटेल्स, चालक का लाइसेंस नंबर और वाहन के बीमा की जानकारी को नोट करना चाहिए.

3. वीडियो व फोटो लें: सबूत इक्ट्ठा करने के लिए आपको घटना स्थल की तस्वीरें या वीडियो लेना चाहिए. खासकर गाड़ियों के नंबर प्लेट की. हादसे में शामिल लोगों की भी फोटो ले सकते हैं. इससे पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी को सही से समझा सकेंगे.

4. इंश्योरेंस कंपनी को बताएं: आपको जल्द से जल्द अपने बीमाकर्ता से संपर्क करना चाहिए और उसे नुकसान के बारे में सूचित करना चाहिए. आपको एक क्लेम इनफॉर्मेशन प्रदान की जाएगी जिसे आपको भविष्य के लिए संभाल कर रखनी चाहिए.

