Xiaomi ला रही पहली electric car, फुल चार्ज में 1000km दौड़ेगी, लीक हुई फोटो

Xiaomi ms11 electric car: चीन की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Xiaomi स्मार्टफोन्स के अलावा टीवी, वैक्यूम क्लीनर, और जूतों तक की बिक्री करती है. अब शाओमी इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार है. कंपनी MS11 सेडान के रूप में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लाने जा रही है. ग्लोबल मार्केट में ऑफिशियल अनवील से पहले ही इस कार की तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं. इसका डिजाइन ऑटो एक्सपो 2023 में दिखाई गई BYD Seal इलेक्ट्रिक सेडान से प्रेरित हो सकता है. खास बात है कि यह कार फुल चार्ज में 1000KM की रेंज ऑफर कर सकती है.

ऐसा है डिजाइन

Xiaomi MS11 चार दरवाजे वाली इलेक्ट्रिक सेडान है. आगे की तरफ LED लाइट्स दी गई हैं, जो इसे एक आक्रामक रूप देती हैं. यह McLaren 720S जैसी नजर आ रही है. इसमें एक बड़ी विंडशील्ड है, साथ ही काफी बड़ा साइड ग्लास एरिया भी है. इसका पैनोरमिक सनरूफ पीछे तक फैला हुआ है. व्हील के बीच में Xiaomi लोगो है. इसमें एक LiDAR सेंसर भी है जो विंडशील्ड के ऊपर दिया गया है. इसकी टेललाइट्स का डिज़ाइन एस्टन मार्टिन के समान है.

Xiaomi First Electric Car MS11.

Live Images Surface Online.

Will Offer 1000KM in Full Charge.

BYD Seal Like Design.#Xiaomi #Electric pic.twitter.com/dsTRau5llF

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) February 4, 2023