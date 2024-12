अक्टूबर में हुए रिटायर्ड, दिसंबर में DSP के घर में लगी भीषण आग, पति-पत्नी, बेटा, बेटी,नातिन समेत 6 की मौत

Jammu And Kashmir: जम्मू-कश्मीर के कठुआ में रिटायर्ड डीएसपी के घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. बचाव के दौरान एक पड़ोसी भी घायल हो गया. मौत का कारण दम घुटना बताया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बुधवार को आग का यह बड़ा हादसा हुआ. कठुआ जीएमसी प्रिंसिपल एसके अत्री ने कहा, "सेवानिवृत्त सहायक मैट्रन के किराए के घर में आग लग गई. 10 लोगों में से 6 की मौत हो गई और 4 घायल हो गए... प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि मौत का कारण दम घुटना है...पुलिस मामले की जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के बाद जारी किया जाएगा."

पूरा परिवार तबाह

बातचीत में प्रिंसिपल एसके अत्री ने कहा, यह बहुत ही दुखद घटना हुई है. डीएसपी सिंतबर, अक्टूबर के महीने में रिटायर्ड हुए थे. इसके बाद वह कठुआ में रहने के लिए किराए के घर में रहने आए थे. इसी किराए के घर में आग लगी. ‌इस घटना से छह लोगों की मौत, और चार लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों में डीएसपी के परिवार से पति-पत्नी, बेटी, बेटा और और बेटी का बेटा शामिल है. साथ में भाभी के दो बच्चों की भी मौत हो गई.

Jammu and Kashmir: In Kathua, a fire at a retired DSP's house killed 6 people and injured 3 others. A neighbor was also injured during the rescue. The cause of death is believed to be suffocation pic.twitter.com/It0QESVcfH

