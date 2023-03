Chaitra Navratri 2023: चैत्र नवरात्रि पर घर ले आएं ये शुभ चीजें, कभी नहीं होगी सुख-समृद्धि और वैभव की कमी

How To Get Maa Lakshmi Blessings: 22 मार्च, दिन बुधवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और 30 मार्च, दिन गुरुवार को राम नवमी के साथ ही नवरात्रि का समापन होगा. चैत्र नवरात्रि के दौरान न केवल माता रानी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त की जाती है ब्लकि नवरात्रि से जुड़े कुछ खास कार्यों को करके धन, वैभव और सुख-समृद्धि भी प्राप्त होती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप नवरात्र के दिनों में इन चीजों घर लाते हैं तो आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो चालिए जानते हैं ये चीजें कौन सी हैं.

नवरात्रि के दिनों में इन चीजों को ले आएं घर - ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान घर पर सोना या चांदी का सिक्का जिसमें श्री गणेश और माता लक्ष्मी का चिन्ह अंकित हो उसको घर पर लाकर स्थापित करें. ऐसा करने से आपको कभी धन-धान्य की कमी नहीं होगी. - ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चैत्र नवरात्रि पर अगर घर में सोने, चांदी या तांबे की धातु से बना श्री यंत्र स्थापित किय जाए तो इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और नकारात्मकता का अंत होता है. - चैत्र नवरात्रि पर घर में हाथी की मूर्ति लाना भी शुभ माना जाता है. अगर आप घर में पीतल का हाथी स्थापित करते हैं तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी. - चैत्र नवरात्र के दौरान माता रानी को सोलह श्रृंगार का सामान अर्पित करने से सौभाग्य प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा बनी रहती है. ध्यान रहें पूजा के बाद आप यह सामान खुद ही अर्पित करें. किसी अन्य महिला को न दें. - नवरात्रि में छोटा सा मिट्टी का घर खरीदकर लाएं और उसे घर के पूजा स्थल के में मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख दें. इससे आपके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहेगी. वहीं अगर आप नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो भी ये उपाय शुभ माना जाता है. -जो लोग कार्य क्षेत्र में सफल होने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें नवरात्रि में किसी भी दिन मौली खरीदकर और उसमें 9 गांठें लगाकर माता रानी के आगे रख देनी है. इससे आपके सभी रुके हुए कार्य अच्छे से पूर्ण हो जाएंगे. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)